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寧德時代登陸港股 創今年全球最大公開募資

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車電池巨頭寧德時代，20日在港股掛牌。（路透）
大陸電動車電池巨頭寧德時代，20日在港股掛牌。（路透）

大陸電動車電池巨頭寧德時代，20日在港股掛牌。該公司2018年在深交所創業板首次掛牌上市，此次在港交所二次上市後，成為大陸首家同時在A股和H股上市的動力電池公司。

寧德時代在香港上市籌集46億美元，這是自2024年美的集團融資相同金額以來，香港最大規模的上市交易。

每日經濟新聞報導，寧德時代董事長曾毓群在上市儀式上表示，寧德時代不只是一家電池零部件製造商，也是系統解決方案提供者，更致力於成為一家零碳科技公司。在全球新能源革命的大趨勢下，零碳經濟正快速崛起。寧德時代將成為全球零碳經濟的開拓者。

這一資本動作的背後，折射出寧德時代的「增長焦慮」：一方面，動力電池行業競爭日趨白熱化，市占受到擠壓；另一方面，整車企業紛紛推進供應鏈多元化布局，市場存在「去寧化」趨勢；再者，寧德時代換電、鈉電池等新業務增長點仍在探索之中⋯⋯多重壓力下，全球化已成為寧德時代破局的關鍵。

中石化、科威特投資局、高瓴資本在內的共計23家機構，以基石投資者（戰略投資者）的身分，認購寧德時代港股發行股份57.1%。其中，中石化、科威特投資局的認購金額均為38.7億港元，在基石投資者中出資額最高。

寧德時代為全球動力和儲能電池龍頭，已連續8年位居動力電池裝車量榜首，第四年位列儲能電池市占首位。

寧德時代表示，本次港股上市募資，將主要用於海外新建電池工廠。募資所得的90%，將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，剩餘部分將用於營運資金等用途。

匈牙利工廠主要是為歐洲為BMW、斯特蘭蒂斯、福斯等汽車製造商生產電池。寧德時代曾在2022年公布在匈牙利的建廠計畫，是該公司第二座海外電池工廠，第一座海外生產基地位於德國。海外建廠有利於規避貿易風險，更好地拓展歐美等市場。

匈牙利項目第一期及第二期規劃產能分別為34 GWh及38 GWh，總投資額約為49億歐元。2024年寧德時代的年化電池產能已達到646 GWh，但絕大部分來自大陸的11座生產基地。

寧德時代最近的一次融資發生在2022年6月，該公司透過向特定物件發行股票，在A股市場募集資金人民幣449億元。

零碳 寧德時代 匈牙利

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