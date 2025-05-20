輝達不僅海外總部落腳北士科 上海也要租新辦公空間

不僅是輝達海外總部確定落腳北士科，輝達證實將在上海設立新辦公空間。輝達20日稱：「正為現有員工租一個新的辦公空間，輝達遵守當前的出口管制，不會將任何GPU設計或核心IP發送到大陸進行修改。」

澎湃新聞報導，5月，關於輝達將在上海設立新辦公空間的傳聞，輝達20日回應稱：「我們正在為現有員工租用一個新的辦公空間，這是我們在中國持續深耕的努力。但我們遵守當前的出口管制，不會將任何GPU設計或核心IP發送到大陸進行修改。」

英國「金融時報」16日援引知情人士的話稱，輝達執行長黃仁勳上月訪陸期間，與上海市官員討論了該計畫，且已經在上海租賃了新的辦公空間。

報導還指出，黃仁勳還希望能夠接觸到大陸頂尖的人工智慧人才，目前輝達在上海已經發布多個職位招聘，涉及工程師等職位，目的在指導下一代深度學習硬體和軟體的開發，並開發和優化能夠在全球範圍內競爭的ASIC（專用積體電路）設計。

今年以來，黃仁勳已於1月和4月兩次到訪大陸。央視新聞報導，4月17日，中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。黃仁勳在會談中表示，大陸是輝達非常重要的市場，希望繼續與大陸合作。

黃仁勳也多次重申對大陸市場的重視。黃仁勳5月6日表示，大陸AI市場規模可能在未來兩到三年達到500億美元，透過向大陸市場銷售產品能為美國帶來收入和稅收，同時「在美國創造大量就業機會」。因此，黃仁勳強調：「作為一家美國公司，如果無法參與其中，會造成巨大的損失。」