大陸利率下調 5月5年期和1年期LPR均下調10個基點

為穩定經濟，中國大陸下調利率。大陸5月貸款市場報價利率（LPR）20日報價出爐， 5年期和1年期LPR雙雙下降10個基點，這是LPR年內首降，也是繼2024年10月以來，LPR時隔6個月再次下調。

新華社報導，5年期以上LPR為3.5%，上月為3.6%。1年期LPR為3%，上月為3.1%。這是LPR年內首降，將進一步降低企業、居民融資成本，提振市場信心支持實體經濟穩定增長。

中新經緯報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，此次LPR降息10個基點，充分說明一攬子金融支持政策下貨幣政策和信貸政策進一步寬鬆，亦進一步降低了中長期資金的借貸成本。降息政策對於房貸成本有進一步下調的積極作用，亦有助於進一步促進住房消費需求的釋放。

大陸央行資料顯示，今年4月，全國個人住房新發放貸款加權平均利率約3.1%。據此計算算此次LPR降息帶來的積極效應。對於人民幣100萬元貸款本金、30年期、等額本息的個人貸款而言，政策前後對比，其中每月房貸可望減少人民幣54元，總還款額（本金+利息）將減少人民幣1.9萬元。加上過去歷次LPR的降息操作，對於購房消費的成本下降具有積極作用。

大陸央行行長潘功勝，7日曾在國新辦新聞發布會上宣布，下調政策利率0.1個百分點，經過市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將透過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。

大陸央行9日在「2025年第一季度中國貨幣政策執行報告」提出，積極落地5月推出的一攬子金融政策。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水準。暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。