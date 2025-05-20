美對華為晶片禁令表述似軟化 陸方：本質不變仍應糾正

針對美國商務部將先前對華為昇騰晶片的嚴厲表述，調整為較和緩的「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」，中國商務部今晚說，新表述的歧視性及扭曲市場本質並未改變，美方應立即糾正錯誤，否則中方必將堅決維權。

中國商務部晚間以層級較高的不具名發言人答記者問名義，作上述表示。提問指出，美國商務部官網調整了12日發布的AI晶片出口管制指南新聞稿表述，將原本的「在世界任何地方使用華為昇騰晶片，均違反美國出口管制法規」，調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」，中方有何評論？

發言人表示，美方先前發布有關指南後，中方透過「中美經貿磋商機制」，在各層級與美方進行交涉溝通，指出美方行為「嚴重破壞中美日內瓦高層會談共識」，要求美方「糾偏糾錯」。

中國商務部發言人指出，中方注意到，美方近日對指南新聞稿相關表述進行了調整，但指南「本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變」。

發言人說，美方「濫用出口管制措施，以莫須有的罪名」對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的晶片，「美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑」，中方堅決反對。美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新。

中國商務部發言人又說，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止歧視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，透過中美經貿磋商等機制加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建「可持續的、長期的、互利的」雙邊經貿關係。

發言人最後揚言，倘若美方一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將手採取堅決措施，維護自身正當權益。

美國商務部工業暨安全局12日公告，撤銷拜登（JoeBiden）政府時期一項針對先進運算半導體所採取的進一步出口管制措施。但同時警告全球人工智慧（AI）業者若使用華為昇騰晶片，都將違反美國規定。而根據中國商務部今晚說法，美方已對這一公告表述作出上述調整。