大摩看陸AI 沉睡的巨人醒了

摩根士丹利證券（大摩）發布「中國大陸人工智慧（AI）：沉睡的巨人覺醒了」報告指出，中國將限制轉為機會，避免使用昂貴的運算資源，而是聚焦於效率。AI商機由硬體轉移到應用時，60家大中華企業可望受惠，包括聯發科（2454）、祥碩、致茂、臻鼎-KY等四家台廠。

這篇報告長達97頁，動用16名分析師。大摩在報告中開宗明義指出，中國大陸專注於AI如何大規模推動工業轉型，並將限制轉化為機會。大陸採取自上而下的方式，將戰略、生態系統、規格標準及產業特定創新結合已經強大的基礎設施，有助於釋放AI在中國的潛力。

大摩指出，大陸正在運用數量明顯減少的硬體，來開發尖端的AI功能，重新定義對運算力需求的預期。大陸採取的是效率驅動策略，DeepSeek R1及許多新推出的開源模型提供多元化的AI機會，而不是採取更資本密集/高效能的已成形AI模型，這也是一條不同的投資回報路徑。

隨AI價值從硬體轉移到應用層面，大摩認為大陸能繼續成功將AI應用推向市場並且改造產業。