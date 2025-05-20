陸經濟放緩 4月工業、消費、投資增速全面下滑 官方喊頂住壓力

大陸國家統計局昨（19）日公布包括工業、消費以及投資等多項經濟數據，增速全數放緩。但官方強調，在宏觀政策協同發力下，經濟頂住壓力穩定成長，延續發展趨勢。統計局還稱，中美大幅降低關稅有利於雙方貿易成長，也有利於世界經濟復甦。

數據顯示，大陸4月規模以上工業增加值年增6.1%，低於3月的7.7%，但高於市場預期的5.5％增幅，分析認為，這表明大陸政府的支持措施可能緩解了與美國貿易戰的影響。

大陸工業、消費以及投資數據 圖／經濟日報提供

作為消費衡量指標的社會消費品零售總額成長5.1%，低於3月5.9%的增幅，且低於5.5%的市場預測，主因美國關稅對消費者預期的影響以及大陸國內需求低迷所致；投資方面，今年前四月，大陸全國固定資產投資人民幣14.7兆元，年增4％，低於市場預期，亦低於1-3月年增4.2%。分領域看，基礎設施投資年增5.8％，製造業投資增長8.8％，房地產開發投資下降10.3％。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，4月工業增加值成長放緩，主因外部經貿環境驟然收緊，工業企業出口年增速較前月大幅回落，但內需發力仍帶動當月工業生產增速處較高水準。同時，社會消費品零售總額增長放緩，主要源自外部經貿環境變數加大，對居民消費信心造成影響。

展望未來，王青稱，儘管中美貿易摩擦降溫，但高關稅對出口影響會進一步加劇，這或繼續對工業生產，以及消費、投資信心帶來一定影響。不過，4月中共中央政治局會議明確「要加緊實施更加積極有為的宏觀政策」，5月大陸央行等多部門推出包括降息降準在內的金融支持政策，預計整體宏觀經濟將繼續保持較強韌性。

大陸國家統計局發言人付淩暉表示，4月儘管外部衝擊影響加大，但中國經濟回升的態勢沒有改變。隨著政策逐步落實落地，將有利於經濟持續回升向好。此外，4月市場銷售穩步回升，但消費增長的內生動力還需進一步增強。