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陸4月經濟放緩 官方稱「穩成長」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸國家統計局昨日公布四月的經濟數據顯示，工業增加值、固定資產投資、消費增速均較上月放緩，但官方強調，在宏觀政策協同發力下，經濟頂住壓力穩定成長，延續發展趨勢。統計局還稱，中美大幅降低關稅有利於雙方貿易成長，也有利於世界經濟復甦。

今年四月，大陸全國規模以上工業增加值年增長百分之六點一，優於市場預期，但較上月的百分之七點七放緩；消費品零售總額年增率由上月的百分之五點九，降至百分之五點一。今年一到四月，大陸固定資產投資年增率較前值放緩○點二個百分點至百分之四，低於預期。城鎮失業率則稍回穩至百分之五點一，為連續兩個月下降。另，四月服務生產指數年增百分之六，是今年次高。

大陸國家統計局發言人付凌暉解讀，整體看，四月大陸生產需求平穩成長，就業形勢總體穩定，新動能積聚成長，經濟頂住壓力穩定成長，但也要看到外部不穩定不確定性因素仍然較多，經濟持續回升好轉基礎還需進一步穩固。

付凌暉還說，下階段，國際環境依然複雜嚴峻，不穩定、不確定、難預料因素比較多，大陸國內周期性、結構性矛盾交織。但他也強調，大陸經濟長期好轉的基本面沒有改變，持續回升具有較多有利條件，例如「兩新」「兩重」政策下內需穩步增大，新質生產力成長壯大，和外貿韌性彰顯等。

據大陸海關，按美元計，四月大陸進出口總值五三五二億美元，年增百分之四點六，出口年增百分之八點一，進口年減百分之○點二。付凌暉稱，下階段，中美大幅降低關稅，有利於雙方貿易增長，也有利於世界經濟復甦。

東方金誠首席宏觀分析師王青解讀，在四月關稅戰驟然升級背景下，大陸宏觀經濟保持較強韌性，背後主要是今年逆周期調節政策發力，實施「一個上調、兩個增加」，即上調財政赤字率，增加超長期特別國債發行及增加專項債發行和使用，至於工業、消費、投資數據放緩，主要源於外部經貿環境變數加大。

關稅 美中關係 美中貿易談判 經濟發展 大數據

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