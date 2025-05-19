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大陸房價出現改善跡象 但房地產投資仍疲軟

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
4月大陸房地產領域在價格方面顯現有所改善的跡象，但相關投資仍疲軟。（中新社）
4月大陸房地產領域在價格方面顯現有所改善的跡象，但相關投資仍疲軟。（中新社）

由於大陸官方近年持續祭出房地產支持性措施，華爾街日報指，4月大陸房地產領域在價格方面顯現有所改善的跡象，但相關投資仍疲軟。同時，路透依官方數據測算，4月大陸70大中城新建商品住宅價格指數，按年跌幅連續第6個月縮窄至4%。

據大陸國家統計局19日最新數據計算，官方調查的70大中城市的平均房價4月月比持平。相較之下，3月則錄得0.1%的月比降幅。不過，房價在4月按月走跌的大陸城市有17個，而此前3月有41城。另，按年看，大陸這些主要城市的平均房價在4月走跌3.7%，而前一個月錄得的降幅為5.0%。在這70個城中，報告房價年比下降的城市有32個，而3月為68個。

而在另一項官方數據則顯示，上月部分投資和價值方面指標有所惡化。其中，大陸今年前4個月的房地產開發投資年減10.3%，而今年前3個月則下跌9.9%。至於房屋新開工面積情況略有改善，前4月下降23.8%，而前3月降幅為24.4%。

此外，大陸70大中城房價指數按年跌幅持續縮窄。路透依統計局數據測算，4月70大中城新建商品住宅價格指數按年跌幅連續第6個月縮窄至4%；按月再次持平。其中，新建住宅價格指數按月上漲的有22個；下跌45個；持平的有3個。與去年相比，4月一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.1%，降幅較上月收窄0.7個百分點。

指數 房地產

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