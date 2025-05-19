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外資配置人民幣資產意願增 陸證監會稱擴大對外開放

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸證監會副主席李明表示，各類境外投資者持有A股流通市值穩定在人民幣3兆元左右，是A股市場的重要參與力量。（中通社）
大陸證監會副主席李明表示，各類境外投資者持有A股流通市值穩定在人民幣3兆元左右，是A股市場的重要參與力量。（中通社）

大陸證監會副主席李明19日在深交所2025全球投資者大會上表示，各類境外投資者持有A股流通市值穩定在人民幣3兆元左右，是A股市場的重要參與力量。且下一步，大陸證監會將按照制度型開放的部署要求，加強對外開放頂層制度設計，著力推進規則、規制、管理、標準相容相通，優化合格境外投資者等機制安排，支持符合條件的外資機構申請新業務、設立新產品，不斷健全跨境金融服務體系。

就短期資金動向來看，近期外資淨流入大陸市場。大陸外管局副局長李斌19日表示，4月企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入173億美元。從主要渠道看：一是大陸外貿貨物貿易項下跨境資金淨流入649億美元；二是4月外資淨增持境內債券109億美元，處於較高水平。4月下旬外資投資境內股票轉為淨買入；三是4月服務貿易資金淨流出環比基本持平。顯示外資配置人民幣資產意願正在提高。

李明表示將更大地對外開放，他指出將著力增強對外開放的系統性，加強股票、債券、期貨市場開放的相互協同，加大期貨期權國際化品種供給，豐富資產配置和風險管理等工具；將著力增強雙邊和多邊跨境監管合作，積極參與國際標準規則制定，進一步加強大陸與香港市場合作，鞏固香港國際金融中心地位。

對於A股資金來源，李明表示，目前A股估值水平仍處於相對低位，滬深300市盈率12.6，明顯低於境外市場主要指數，配置價值進一步凸顯。此外，社保、保險、年金等中長期資金累計淨買入A股超過人民幣2,000億元，反映出中長期資金加速流入與股市穩中有漲的良性循環正在形成。

李明指出，2024年以來新上市的公司中，高新技術企業佔比超過九成，全市場戰略性新興產業上市公司市值佔比超過4成。2024年實體上市公司研發費用合計人民幣1.6兆元，年增3.1%，超過800家上市公司研發強度超過10%。他預告近期證監會將推出深化科創板、創業板改革政策措施，為企業創新成長提供更加適配、更加包容的制度支撐。

美中貿易戰暫休兵，但外資投行認為市場對於人民幣資產仍保守以待。FX168財經報社報導，瑞銀環球財富管理大中華區股票主管Eva Lee表示，除非看到更多政策支持或企業盈利出現明顯改善，否則市場上漲空間有限，因為近期的利好消息已基本反映在價格中。主要阻力來自談判進展緩慢，而北京當局又未能推出有效的刺激措施穩定經濟。

資產 外資 人民幣

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