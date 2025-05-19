快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

聽新聞
0:00 / 0:00

繼電動車後 雷軍：小米10年內將投資2100億研發晶片

中央社／ 台北19日電
小米集團董事長雷軍。新華社
小米集團董事長雷軍。新華社

中國小米集團創辦人雷軍今天透過微博宣布，小米將在10年內投資人民幣500億元（約新台幣2100億元）研發晶片，因為晶片「是必須攀登的高峰，也是繞不過去的一場硬仗」。路透社也引述小米一名代表表示，這項晶片研發投資案將自今年啟動。

綜合中國媒體報導，雷軍指出，今年是小米創業15週年，小米早在2014年就開始「晶片研發之旅」，首款手機晶片「澎湃S1」在2017年正式亮相，後來因為種種原因遭遇挫折，暫停了「SoC大晶片」（系統單晶片）研發，但保留了晶片研發火種，轉向「小晶片」路線。

雷軍說，小米之後在快充晶片、電池管理晶片、影像晶片、天線增強晶片等各種「小晶片」陸續問世，在不同技術賽道中慢慢積累經驗和能力。

他提到，小米2021年初作出「要造車」的重大決議，同時還做了另一個重大決策：重啟「大晶片」業務，重新開始研發手機SoC晶片。

雷軍強調，小米一直有顆「晶片夢」，因為要想成為一家「偉大的硬核科技公司」，「晶片是必須攀登的高峰，也是繞不過去的一場硬仗」。深入總結先前的經驗教訓，小米發現只有做「高端旗艦SoC」，才會真正掌握先進晶片技術，才能更好地支持小米的高端化戰略。

他強調，小米深知造晶之艱難，因此制定了長期持續投資的計劃：至少投資10年，至少投資500億人民幣。

雷軍並表示，小米22日晚間將舉行新款手機、平板電腦、電動車及新研發手機SoC晶片「玄戒O1」的發表會。其中，小米已在「玄戒O1」投入了4年多的時間及135億元經費，研發團隊已超過了2500人。

高端 電動 雷軍 人民幣

延伸閱讀

打擊好大…小米SU7事故掀暴風質疑 雷軍：我和同事一樣懵了

花4.2萬加購的配備只是裝飾？400名小米車主集體喊退訂

小米SU7風波不斷 雷軍打破沉默：走過最艱難時間

董明珠連任董事長再嗆雷軍：小米車燒死人 格力電車10幾年無事故

相關新聞

繼電動車後 雷軍：小米10年內將投資2100億研發晶片

中國小米集團創辦人雷軍今天透過微博宣布，小米將在10年內投資人民幣500億元（約新台幣2100億元）研發晶片，因為晶片「...

520前 陸智庫稱兩岸風險突破「非和平」臨界點

五二○賴總統就職周年前，大陸持續釋出政策訊號，大陸智庫「中國海峽研究院」今天發布年度兩岸關係風險指數報告，稱由於民進黨的...

外資配置人民幣資產意願增 陸證監會稱擴大對外開放

大陸證監會副主席李明19日在深交所2025全球投資者大會上表示，各類境外投資者持有A股流通市值穩定在人民幣3兆元左右，是...

大陸至美國西海岸運價上周漲8% 未來恐將續漲

由於中美貿易協商日前達成共識後，中美物流業務大增的同時，運價也水漲船高。有經紀商表示，上周，中國大陸至美國西海岸的運價上...

百城機械攜5大原料廠組「英雄聯盟」參展上海烘培展

大陸烘焙食品市場近年快速發展，商機蓬勃，在19日於上海開幕的2025中國國際焙烤展上，台灣食品機械製造商百城機械再度以跨...

華為發布鴻蒙電腦 象徵鴻蒙在電腦操作系統邁出新步伐

華為19日在成都正式發布首款鴻蒙電腦，上海澎湃新聞指出，這象徵大陸國產操作系統在個人電腦領域實現重要突破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。