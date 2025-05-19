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520前 陸智庫稱兩岸風險突破「非和平」臨界點

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸民間智庫發布今年度的兩岸關係風險指數報告。取自中國海峽研究院
大陸民間智庫發布今年度的兩岸關係風險指數報告。取自中國海峽研究院

五二○賴總統就職周年前，大陸持續釋出政策訊號，大陸智庫「中國海峽研究院」今天發布年度兩岸關係風險指數報告，稱由於民進黨的「台獨」道路走向新的、明確的對抗階段，當前兩岸關係風險指數升至七點一一，再創歷史新高，突破陸方以「非和平方式」處置的臨界點。

中國海峽研究院號稱是由兩岸青年學者組成的智庫，其年度兩岸關係風險指數報告結合政治、軍事、經濟關聯、社會和輿論，以及涉外因素等五項指標，計算出兩岸關係風險並勾勒演變趨勢。

據研究院今天發布的新版「二○二五年兩岸關係風險指數報告」指稱，去年的兩岸關係風險指數升至七點一一，再創歷史新高，兩岸風險上升趨勢不僅沒有得到扭轉，還突破了以「非和平方式」處置的臨界點。該智庫認為，這意味若台方持續台獨挑釁，大陸隨時可以發起包括「對台統一戰爭」在內的一切合理的處置行動。

就風險上升原因，報告稱，政治因素是核心，因為賴清德在就職演講中大談主權，程度過去極其少見，說明民進黨的「台獨」道路走向新的、明確的對抗階段。

報告細數，去年就職演說，賴清德超過十次提到「中華民國」，七次提到「主權」，稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國」，「作為對比，蔡英文在兩次就職演講時並未敢如此放肆地進行挑釁」。

因此，報告稱，面對「台灣當局」的態度，大陸一方面延續「和平統一、一國兩制」方針，一方面大陸核心領導人發出比以往更強硬的涉台表態，推動推動各部門協同行動，穩步推進統一進程，震懾「台獨」勢力，包括去年共機跨過海峽中線三○六四次，創歷史新高，顯示兩岸對台灣問題的認識都進入了新的階段，大陸「推進國家統一的行動已開啟加速」。

國際影響方面，報告也直指，美國、澳洲、日本對台海局勢的影響力最大，例如美國政客去年訪台達十四次，美國持續以往對台政策，袒護台獨勢力、繼續軍售，日本新任首相石破茂偏袒台灣，發表極端言論讓局勢惡化等。

值得注意的是，在認為風險指數已突破「非和平方式」處置的臨界點下，報告還稱，經數據模型修改後，相較二○二○年兩岸關係風險指數為六點二○，去年已升至七點一一，可見兩岸風險持續升高的長期趨勢沒有改變，政治和軍事風險在不斷提升，在此背景趨勢下，除非出現風險下降的情況，「兩岸關係風險指數」已無再持續更新的必要。

中國海峽研究院於二○二一年五月，在時任總統蔡英文就職五周年前夕，於深圳成立，並也於當年五月十九日發布過「二○二一年兩岸關係風險指數報告」。在成立當天，新黨主席吳成典、時任國民黨青工會總會長陳克威、媒體人黃智賢都曾以視訊方式站台。

據公開資料，中國海峽研究院在香港註冊公司，聲稱聯合多家研究機構，是由兩岸各領域的青年學者共同發起成立的綜合性民營智庫，理事長為大陸全國青聯常委雷希穎，他也是福建政協委員、自媒體協會會長等，曾發起多個大陸所謂「愛國」青年活動，例如「我和國旗合個影」或其他涉台宣傳活動等，相關研究機構包括「亞洲研究中⼼」、「廈⾨數據海峽研究中⼼」等，但因詳細資訊模糊，也被認為是配合中共統戰宣傳的組織。

風險 關係 指數

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