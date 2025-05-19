大陸至美國西海岸運價上周漲8% 未來恐將續漲

由於中美貿易協商日前達成共識後，中美物流業務大增的同時，運價也水漲船高。有經紀商表示，上周，中國大陸至美國西海岸的運價上漲了約8%，而且海運公司計劃未來10天左右將再進一步上調運價，幅度最高恐達50%。

據《華爾街日報》報導，新加坡和倫敦的航運業高管和經紀商表示，由於預訂量激增，上周中國至美國西海岸的運價上漲了約8%。他們還指出，海運公司計劃未來10天左右進一步上調運價，幅度最高可達50%，從上海運往洛杉磯的標準20英尺集裝箱（TEU）的成本可能突破3,000美元。

新加坡和上海的貨運代理表示，大型航運公司給出的5月底前航次的報價比上周高出約900美元/TEU。

倫敦海事諮詢公司Braemar Shipbroking的集裝箱分析師羅奇（Jonathan Roach）表示，關稅暫緩政策有明確的且不斷縮短的窗口期，這迫使美國進口商加速運貨，「我們預計運費市場將迅速做出上調反應」，今夏航運市場很可能出現運力快速擴張與船舶高利用率並行的局面。

此次下調關稅實際上讓航運旺季提前到來。傳統的航運旺季通常是在7至10月，期間亞馬遜公司（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）等零售巨頭會為返校季和年終購物季集中備貨。

一些分析師預測，未來三個月，運價有可能逼近疫情期間每TEU約2萬美元的峰值水平。匯豐分析師在報告中強調，雖然航運公司過去常因為市場競爭壓力撤回單邊漲價，但這一次，5至6月初的運價上調料將維持下去。