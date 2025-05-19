百城機械攜5大原料廠組「英雄聯盟」參展上海烘培展

大陸烘焙食品市場近年快速發展，商機蓬勃，在19日於上海開幕的2025中國國際焙烤展上，台灣食品機械製造商百城機械再度以跨界整合的陣仗參展，攜手五大原料廠組成「英雄聯盟」，提供從設備到原料的一站式解決方案，透過打造新生態系，推動烘焙產業升級。展位上也安排現場展演，實際展示自動化產線的生產力。

百城機械總公司位於台南，在大陸蘇州設有獨資子公司，銷售主打食品自動化包餡設備。今年中國國際焙烤展上，百城機械攜手德麥芝蘭雅、三能、黑旗、台傑等四大烘培原料與器具品牌，並結合南僑的技術資源，打造「英雄聯盟」聯展平台，提供從設備到原料的一站式解決方案。

為展現自動化設備與原物料整合的實際應用成果，百城機械設置了「英雄聯盟展區」，與聯盟夥伴共同陳列多款創新烘焙產品。「聯盟」並規畫每日六場的現場展演，透過現場即時製作與包餡機、灑粉機、印餅機、擺盤機等機台共同運作，展示原料與設備間的高度協作與即戰力。

其中，由百城機械的郭南樺大師領銜，展示自動化產線製作韓國人氣麵包「紫薯燒」，以及與台傑食品合作的可愛系「熊掌桃山月餅」。接續南僑的吴岳承大師，展示包含金縷奶雲餅、青梅雪蓉酥、奶黃鳳梨巴斯克與芋泥雪蓉酥等四款新中式月餅；德麥芝蘭雅的蔣人傑大師則呈現雙色司康與芭樂奶油麻糬等創意甜品。

透過攜手產業鏈上下游夥伴，百城機械積極推動智慧製造落地應用，並以實機展演的方式回應市場對創新與效率的雙重期待。百城機械總經理蔡承諺表示，「英雄聯盟」不只是展示，而是實踐跨領域整合的具體行動，讓自動化成為推動烘焙產業升級的關鍵力量。