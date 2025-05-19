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華為發布鴻蒙電腦 象徵鴻蒙在電腦操作系統邁出新步伐

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為19日在成都正式發布鴻蒙電腦，這是鴻蒙操作系統首次在電腦端正式發布，被視為是在電腦操作系統領域邁出新步伐。（新華社）
華為19日在成都正式發布鴻蒙電腦，這是鴻蒙操作系統首次在電腦端正式發布，被視為是在電腦操作系統領域邁出新步伐。（新華社）

華為19日在成都正式發布首款鴻蒙電腦，上海澎湃新聞指出，這象徵大陸國產操作系統在個人電腦領域實現重要突破。

新華社報導，鴻蒙電腦研發上市歷經五年，投入上萬名研發人員，布局專利達2,700多個，實現操作系統移動端與桌面端的生態統一。

華為常務董事、終端BG董事長余承東在發布會上表示，鴻蒙電腦通過「軟體、硬體、端側、雲側」深度整合，用戶可體驗多螢幕協同、觸控交互、分螢幕操控等全新交互模式。

同時，鴻蒙操作系統實現從操作系統內核到應用生態全鏈路自主可控，具有「一次開發，多端部署」能力，開發者可基於一套工具完成多終端應用開發，減少開發時間成本與人力投入，提升開發效率。

報導稱，發布會上，華為發布了18吋的大折疊螢幕電腦。這款電腦使用了大尺寸折疊螢幕鉸鏈，在7.3mm的超輕薄機身內搭載了兩個3.5mm的高性能金剛鋁風扇，克服了折疊螢幕設備在轉軸鉸鏈、超大螢幕、散熱效率、續航平衡上的難題。

截至目前，鴻蒙電腦已實現與超過1,100款外設設備的互聯互通，已有超150個專屬電腦生態應用加速適配，上架融合應用數量從300餘款攀升至1,000餘款，預計年底將支持超過2,000個融合生態應用。

新華社 專利

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