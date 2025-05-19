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陸證監會：近期將推出深化科創板、創業板改革措施

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國證監會副主席李明周一表示，證監會近期將推出深化科創板、創業板改革措施。（法新社）
中國證監會副主席李明周一表示，證監會近期將推出深化科創板、創業板改革措施。（法新社）

中國證監會副主席李明周一表示，證監會近期將推出深化科創板、創業板改革措施，為企業創新成長提供更加適配、更加包容的制度支撐。

據第一財經和人民財訊報導，李明19日在深交所2025全球投資者大會上稱，面對今年4月初美國關稅政策引發的全球市場震盪，中國的一攬子穩市「組合拳」迅速推出，中國人民銀行等相關部委釋放強有力信號，中央匯金公司加大增持ETF力度，各類投資者積極響應，A股市場迅速企穩回升。

李明指出，這充分體現了中共中央維護資本市場穩定的堅定決心和有力部署。

李明還提到，2024年以來新上市的公司中，高新技術企業佔比超過九成，全市場戰略性新興產業上市公司市值佔比超過四成，先進製造、數位經濟、綠色低碳等領域快速湧現出一批龍頭企業，在全球競爭中嶄露頭角，被全球投資者廣泛關注。

李明進一步說，上市公司創新動力強勁，2024年實體上市公司研發費用合計達人民幣1.6兆元，年比增長3.1%，超過800家上市公司研發強度超過10%。他指出，這都反映了中國新質生產力發展的最新成效，生動展現了中國創新的活力和巨大的發展潛力

李明表示，接下來中國資本市場開放的步伐將始終堅定。「我們將按照制度型開放的部署要求，加強對外開放頂層制度設計，著力推進規則、規制、管理、標準相容相通，讓制度在推進雙向開放中更好發揮固根本、利長遠的基礎性作用。」

資本市場 中國人民銀行 上市公司

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