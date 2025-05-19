大陸官方明確要求 公務車優先選國產新能源汽車

由於大陸官方全力推動新能源車，近日，中共中央、國務院印發了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。通知要求，公務用車實行政府集中採購，應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車。

通知指出，全國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，騰出更多資金「用於發展所需、民生所盼」。《條例》修訂完善黨政機關經費管理、國內差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等規定。

從嚴控制出差人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊。嚴格遵守因公出境經費預算、支出、使用、核算等財務制度，不得接受超標準接待和高消費娛樂，不得接受禮金、貴重禮品、有價證券、支付憑證等，嚴禁參與境外賭博。

事實上去年10月28日，大陸國家機關事務管理局與中共中央直屬機關事務管理局已聯合發布《關於做好中央和國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知》，明確要求各級政府機關在更新公務用車時，應率先垂範，優先選擇國產新能源汽車。

《通知》指出，除特殊地理環境、氣候條件或無適配車型等情況外，新能源汽車佔當年配備更新公務用車的比例應當達到《「十四五」公共機構節約能源資源工作規劃》明確的「新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低於30%」目標要求，並逐步提高。

同時，為響應黨政機關「過緊日子」的號召，《通知》也制定了新能源汽車的配備標準，規定新能源轎車價格不超過人民幣18萬元（約合新台幣81萬元），並鼓勵透過社會化方式保障公務出行時優先租用新能源汽車。此外，對新能源汽車充電基礎設施建設、運作維護和安全管理等方面也提出了具體要求。

據悉，過去大陸中低階官員使用的公務車多為福斯Passat，中高級公務車多為奧迪A6L，部級以上的車輛多為红旗L5。