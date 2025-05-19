陸公布4月主要統計數據 稱中國經濟頂住壓力穩定增長

大陸國家統計局19日上午公布4月總體經濟數據，並指儘管4月外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，主要指標平穩較快增長，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。

數據顯示，4月大陸全國規模以上工業增加值年比增長6.1%，月比增長0.22%；全國服務業生產指數年比增長6.0%；4月社會消費品零售總額達人民幣3兆7,174億元，年比增長5.1%，月比增長0.24%；1至4月，大陸全國固定資產投資年比增長4.0%；4月大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與去年同期持平。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉19日上午在新聞發布會上表示，從下階段情況看，國際環境依然複雜嚴峻，不穩定、不確定、難預料因素比較多，大陸國內周期性、結構性矛盾交織，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變，各項宏觀政策協同發力，各方面聚力攻堅、積極應變，創新動能繼續成長，經濟持續回升具有較多有利條件。