北京科博會 600項科技新品首展

第廿七屆中國北京國際科技產業博覽會日前圓滿落幕。為期4天的科博會成果豐碩，集中展示1200餘項科技創新成果，吸引超8萬人次的境內外觀眾參觀。43個項目在科博會現場簽約，簽約總金額超58億元人民幣。

科博會5萬平方米的展覽，雲集800餘家海內外企業和機構，集中展出前沿科技、新興產業和未來產業等領域1200餘項最新科創成果。其中，30多個國家和地區的120多家境外企業參展參會。AI垃圾焚燒技術系統、多功能AI+爬壁機器人等超600項科技新品首發首展。

科博會場館裡，前沿科技成果集中亮相，朱雀二號、朱雀三號、長征八號甲等火箭模型，預計2026年完成首飛的「雲行」超音速飛機「竄天石猴」模型等現場展示。各式各樣的機器人更是扎堆。全球首個AI+ROBOT骨科手術機器人，將關節置換手術時間從2小時縮短至30分鐘；多功能AI+爬壁機器人，在垂直90度的牆壁上如履平地，極大規避高空作業風險。

一批資訊科技新成果引人駐足。中國首台千比特光量子電腦，可讓藥物篩選效率提升千倍；蘑菇車聯自主研發的MogoMind大模型，讓路況一目了然，提升整體通行效率。

本屆北京科博會廣泛鏈結匯聚更多國際科技資源。展會現場，阿斯利康、賽諾菲、京港地鐵、德勤等多家世界500強企業展示最新技術和合作成果。

本屆科博會既有展覽，也有洽談。30餘場貿易投資促進系列活動，搭建務實合作交流平臺。

2025北京國際投資貿易洽談會專門舉辦一場北京—沙特（沙烏地）先進製造業洽談會，吸引300餘家中外企業現場對接交流。

「未來產業」系列推介會、專精特新「京品出海」推介交流會、綠色經濟新質技術與產業合作推介會等多場推介活動密集舉行，推動新能源、智慧製造等領域技術共用與市場對接，助力企業高效拓展海外市場。