北京科博會 600項科技新品首展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京科博會現場科技味兒十足，人形機器人的表演吸引不少觀眾圍觀。本報北京傳真
北京科博會現場科技味兒十足，人形機器人的表演吸引不少觀眾圍觀。本報北京傳真

第廿七屆中國北京國際科技產業博覽會日前圓滿落幕。為期4天的科博會成果豐碩，集中展示1200餘項科技創新成果，吸引超8萬人次的境內外觀眾參觀。43個項目在科博會現場簽約，簽約總金額超58億元人民幣。

科博會5萬平方米的展覽，雲集800餘家海內外企業和機構，集中展出前沿科技、新興產業和未來產業等領域1200餘項最新科創成果。其中，30多個國家和地區的120多家境外企業參展參會。AI垃圾焚燒技術系統、多功能AI+爬壁機器人等超600項科技新品首發首展。

科博會場館裡，前沿科技成果集中亮相，朱雀二號、朱雀三號、長征八號甲等火箭模型，預計2026年完成首飛的「雲行」超音速飛機「竄天石猴」模型等現場展示。各式各樣的機器人更是扎堆。全球首個AI+ROBOT骨科手術機器人，將關節置換手術時間從2小時縮短至30分鐘；多功能AI+爬壁機器人，在垂直90度的牆壁上如履平地，極大規避高空作業風險。

一批資訊科技新成果引人駐足。中國首台千比特光量子電腦，可讓藥物篩選效率提升千倍；蘑菇車聯自主研發的MogoMind大模型，讓路況一目了然，提升整體通行效率。

本屆北京科博會廣泛鏈結匯聚更多國際科技資源。展會現場，阿斯利康、賽諾菲、京港地鐵、德勤等多家世界500強企業展示最新技術和合作成果。

本屆科博會既有展覽，也有洽談。30餘場貿易投資促進系列活動，搭建務實合作交流平臺。

2025北京國際投資貿易洽談會專門舉辦一場北京—沙特（沙烏地）先進製造業洽談會，吸引300餘家中外企業現場對接交流。

「未來產業」系列推介會、專精特新「京品出海」推介交流會、綠色經濟新質技術與產業合作推介會等多場推介活動密集舉行，推動新能源、智慧製造等領域技術共用與市場對接，助力企業高效拓展海外市場。

北京 手術

延伸閱讀

拚軟實力！大陸博物館已逾7000家 9成免費開放

北京在拉美5國布10太空站點 美方憂當「軍事用途」

「美中關係很重要」川普稱願訪京會習 談中東行卻打臉北京

港府火速訂國安附屬法例 港媒：北京定死線

相關新聞

陸修訂反浪費條例 要求黨政機關「帶頭過緊日子」

在大陸經濟低迷、大陸國家主席習近平強力打擊貪腐的背景下，中共中央、國務院近日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》...

陸C919再添定期商業航線 上海虹橋直飛深圳航班今開通

大陸飛機製造商中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續擴大旗下C919機型商業航線版圖。財聯社指出，5月18日，東方航空...

港財經官員：密切觀察市場變化 維持金融穩定

國際金融面臨變局，港元匯率數度受到挑戰，香港財經官員說，要密切觀察市場變化，維持金融穩定。

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

據陸媒不完全統計，今年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日...

北京科博會 600項科技新品首展

第廿七屆中國北京國際科技產業博覽會日前圓滿落幕。為期4天的科博會成果豐碩，集中展示1200餘項科技創新成果，吸引超8萬人...

陸加速5G-A、6G技術研發

數據顯示，大陸已累計建成開通5G基站（基地台）超439.5萬個、5G應用融入97個國民經濟大類中的86個。目前速率更高、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。