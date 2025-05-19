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上海首發經濟 2萬餘款新品搶市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據日前新聞發布會消息，作為「首發上海3.0」政策中的新措施之一，上海在大陸全國率先試點的首發進口消費品檢驗便利化措施實施以來，已有14家跨國企業、20個消費品牌的兩萬多款首發新品，跑上在中國大陸首發的「快車道」。

新華社報導，今年初，上海在大陸率先試點首發進口消費品檢驗便利化措施。針對首發、首秀、首展、首店等進口商品，聯合相關部門發布首發經濟白名單，優化合格評定程序，推行差異化檢驗模式，提高通關效率。

針對首發經濟消費品進口「快速+無損」的特殊需求，上海便利化措施從單一商品擴展至「展、秀、店、品」全場景，為國際品牌提供「引進來」的全周期服務，持續放大上海首發經濟的集聚效應。

新便利化措施不僅在品類覆蓋上實現全域性突破，適用範圍擴展至服裝、玩具、餐具、電子電器等全品類進口首發消費品，還實行分層監管構建柔性機制。對於不進入流通領域的首展首秀展品、單批次20件以下的小批量新品，實施「合格保證、快速驗放」，20件以上批量進口的首發新品，可憑有資質（符合條件）有能力的實驗室簽發的檢測報告實施快速驗放，無須重複檢測。

上海海關商檢處處長潘曉毅介紹，新便利化措施實施後，預計單票貨物平均通關時間效率提升80%以上，進口餐具等長檢測周期產品節省通關時間可達2周。

菲時卡中國大陸及香港財務總監裘珺說，瓷器產品具有一定的特殊性，無損通關和便利化通關降低了企業的運營成本，也加快了新品的上市速度，「貨物通關以前一般要幾周的時間，現在兩三天就能完成」。

吉利貓銷售運作總監孔穎說，截至目前，企業首批申報清單中的大部分商品已順利抵達，相關清關手續的辦理高效順暢。

今年1月至4月，上海新增首店301家，其中全球及亞洲首店7家，大陸全國首店41家，高能級首店合計占比16%，上海已經成為大陸國內外品牌首發、首秀、首展、首店的優選地和集聚地。

上海 品牌

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