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挑戰美國GPS 陸北斗系統納入11個國際標準體系

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國衛星導航定位協會昨發表「中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書」指，大陸自主建設運行的北斗系統已全面進入民航、海事、移動通信等十一個國際組織的標準體系，顯示大陸正積極挑戰以美國ＧＰＳ（全球定位系統）為主導的全球衛星導航系統體系。

目前聯合國認可的四大全球衛星導航系統供應商，包含美國的ＧＰＳ、俄羅斯的格洛納斯系統（ＧＬＯＮＡＳＳ）、歐盟的伽利略定位系統（ＧＡＬＩＬＥＯ），以及大陸的北斗系統。

北斗產業發展正在快速推進。央視報導，前述白皮書顯示，二○二四年大陸以北斗為核心的衛星導航與位置服務產業總產值達人民幣五七五八億元（約台幣二點四兆元），年增百分之七點三九。

隨著去年以來當局加速推進北斗優先應用與北斗產品國產化替代，產業範圍已進一步擴大。

截至二○二四年底，大陸衛星導航專利申請累計已突破十二點九萬件，年增百分之四點八，繼續保持全球領先。白皮書還指，目前北斗系統在交通運輸、電力及大眾消費等多個領域實現了深度應用與創新突破。去年大陸衛星導航定位終端產品總銷量超過四點一億台。

GPS 美國 衛星導航

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