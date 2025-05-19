陸企赴星上市 掀熱潮

為拓展東南亞市場，多家大陸或香港公司正計劃在未來12至18個月內，部署在新加坡交易所以首次公開招股（IPO）、雙重上市等。且在美中貿易戰背景下，有投行主管稱在新加坡交易所上市詢問度「猛增」。

路透引述消息人士報導，這些公司包括能源企業、生物科技及健康護理等。報導稱，新交所去年僅四家公司進行IPO，其主要競爭對手港交所則有71家新股上市。隨著大陸企業尋求擴展東南亞市場，新交所有望迎來更多新股上市活動。特別在中美貿易戰下，促使中國大陸企業尋找新的融資管道。

有資本市場顧問表示，在中美緊張局勢升級的背景下，北京努力加強與東南亞的關係，這鼓勵了一些中國大陸企業增加在該地區的業務。

中國銀河證券旗下中國銀河國際投資銀行部主管Jason Saw表示，大陸公司將新加坡視為通往國際市場的戰略門戶，在與美國的貿易戰中，大陸企業尋求進入或擴大在東南亞的業務。在川普加強對中國大陸的貿易行動後，有關在新交所上市詢問急劇上升。

據了解，中國銀河國際正處理兩宗陸企擬新加坡上市事宜，有公司則計劃集資約1億美元。

新交所全球銷售與發起業務負責人Pol de Win則指，中國大陸企業通往全球亦將變得更加重要，新加坡可成為中國企業尋求海外融資的重要橋梁。

新加坡金融管理局（MAS）15日發布一攬子提案，擬通過精簡首次公開募股（IPO）流程、放寬信息披露要求，並允許企業更早接觸投資者，以進一步提升新加坡資本市場的吸引力，鼓勵更多高增長企業選擇在本地掛牌上市。對於尋求在新交所進行二次上市的境外企業，MAS建議允許其使用原上市地的招股說明書，進行「最小限度調整」後即可使用。

目前已有多家中國大陸企業在新加坡實現上市，其中較知名的有尚乘國際、長信傳媒、京信通信、蔚來等。