關稅休兵期大拉貨 陸輸美貨櫃劇增港口塞爆

美中宣布暫停互徵懲罰性關稅90天後，從中國大陸運往美國的貨櫃輪訂艙量暴增，致使中國大陸港口和工廠交通壅塞，可能需要數周時間才能消化，運費也跟著水漲船高。

路透報導，從運動鞋、沙發、建材到汽車零件等產品的美國進口商，都競相趕在期限前進口貨物，深圳鹽田港等主要貿易門戶的貨運量激增，迫使船運公司爭相協調船席並調整船期，目前的混亂情景令人想起新冠疫情期間的情況。

普華永道負責供應鏈問題的一名人士直言，貨物從大陸運送至美國通常需時一個月左右。現在需求激增但運輸貨物的船舶、港口泊位和卡車數量有限，或會導致運輸時間增加數月。

而全球第五大貨櫃航運商德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）則指，需求量太高只能為與簽訂長期合約的客戶提供服務，幾乎沒有足夠空間來滿足臨時自發性的預訂。

貨櫃追蹤軟體供應商Vizion表示，截至14日的七天平均貨櫃預訂量，比之前七天飆增277%至2萬1,530個20呎標準貨櫃（TEU）。

生產玩具和節日裝飾品的工廠老闆表示，正在預訂先前被暫停運往沃爾瑪等美國商店的貨物。例如，透過目標百貨（Target）、亞馬遜等通路銷售嬰兒家具的Lalo公司共同創辦人魏德說：「我們有數十萬件商品等待出貨。」、「這些商品現在能上船了。」

航運量激增將導致未來幾周大量船隻湧入美國西岸港口，但全美最繁忙洛杉磯港執行董事塞羅卡等產業專家都預期，美國港口不會出現新冠疫情等級的貨物海嘯，而是可以控制的大浪。

船運諮詢公司Drewry的數據顯示，15日從上海到洛杉磯的非合約現貨運費較前一周飆升16%，漲至每個40呎貨櫃3,136美元，雖不到去年4月運價的一半，但若船東堅持漲價， 6月1日的運費可能會大幅上漲至每貨櫃6,000美元。

另外，由於一艘船往返中美可能需時幾個月，未來幾日和幾周內從大陸出發的船隻數量激增，這可能會導致今年夏天可用的貨櫃船短缺，而夏季恰巧碰上美國獨立日（美國國慶）是當地零售商運送商品的高峰期。

路透警示，需求激增將導致工廠和貨櫃船不堪重負，供應鏈出現問題。不少美國航運和零售專家均認為，90天的時間對大多數工廠來說不足以完成新訂單。