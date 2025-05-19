快訊

台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

大陸5.5G網路試點逐步擴增

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

數據顯示，大陸已建成開通5G基地台超過439.5萬個、5G應用融入97個國民經濟大類中的86個。目前，速率更高、性能增強的5G-A（5.5G）網路已在各類生產生活場景逐步試點落地。大陸工信部相關負責人表示，下一步還將加速推進5G-A和6G技術的研發。

近期，在北京、上海等城市，部分用戶發現自己手機信號標識變成了5G-A，可以體驗使用且沒有額外費用。據了解，目前5G-A試點城市範圍正在逐步擴大，年內有望覆蓋大陸全國超300個城市的重點場景。

據了解，中國電信5G-A套餐本月17日於正式商用，5G-A和5G相比，能夠在容量、速率、時延、定位等方面實現大幅提升，可以帶來更快、更優質的通信體驗。

新京報此前實測5GA和5G下載同款手遊耗時，用5GA下載3.3G的手遊僅用2分多鐘；用5G手機下載同款手遊時，一開始竟顯示3-4個小時，還好最後速度變快，但也耗時6分25秒。

但值得注意的是，儘管通信革命發展迅速，落實到社會層面，讓民眾有感仍需一段過程。有網友稱「5G都還沒玩明白，這都5G-A和6G了」，也有網友表示，雖然「電信卡有顯示5G-A，但一樣卡」，有網友戲稱「路由器升級了，帶寬（頻寬）還是原來的」。

下載 北京

延伸閱讀

大陸福州再推新措施！資金補助台灣藝人演出 打造福馬同城生活圈

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

拚軟實力！大陸博物館已逾7000家 9成免費開放

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

相關新聞

關稅休兵期大拉貨 陸輸美貨櫃劇增港口塞爆

美中宣布暫停互徵懲罰性關稅90天後，從中國大陸運往美國的貨櫃輪訂艙量暴增，致使中國大陸港口和工廠交通壅塞，可能需要數周時...

陸C919再添定期商業航線 上海虹橋直飛深圳航班今開通

大陸飛機製造商中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續擴大旗下C919機型商業航線版圖。財聯社指出，5月18日，東方航空...

華為推AI眼鏡強尬Google 小米、榮耀等也將加入戰局

多家陸企入局AI眼鏡，近期將迎來一波新品發表熱潮。其中，華為今（19）日發表會待發布新品中就包含AI眼鏡，同時美國谷歌（...

上海首發經濟 2萬餘款新品搶市

根據日前新聞發布會消息，作為「首發上海3.0」政策中的新措施之一，上海在大陸全國率先試點的首發進口消費品檢驗便利化措施實...

從投行看大陸／台商應注意遲納金新規分析

台商應留意稅款「遲納金」與「滯納金」的區別。

大陸「存款特種兵」逐漸消失 年輕人不再跨省開戶賺利息

據陸媒不完全統計，今年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。