大陸5.5G網路試點逐步擴增

數據顯示，大陸已建成開通5G基地台超過439.5萬個、5G應用融入97個國民經濟大類中的86個。目前，速率更高、性能增強的5G-A（5.5G）網路已在各類生產生活場景逐步試點落地。大陸工信部相關負責人表示，下一步還將加速推進5G-A和6G技術的研發。

近期，在北京、上海等城市，部分用戶發現自己手機信號標識變成了5G-A，可以體驗使用且沒有額外費用。據了解，目前5G-A試點城市範圍正在逐步擴大，年內有望覆蓋大陸全國超300個城市的重點場景。

據了解，中國電信5G-A套餐本月17日於正式商用，5G-A和5G相比，能夠在容量、速率、時延、定位等方面實現大幅提升，可以帶來更快、更優質的通信體驗。

新京報此前實測5GA和5G下載同款手遊耗時，用5GA下載3.3G的手遊僅用2分多鐘；用5G手機下載同款手遊時，一開始竟顯示3-4個小時，還好最後速度變快，但也耗時6分25秒。

但值得注意的是，儘管通信革命發展迅速，落實到社會層面，讓民眾有感仍需一段過程。有網友稱「5G都還沒玩明白，這都5G-A和6G了」，也有網友表示，雖然「電信卡有顯示5G-A，但一樣卡」，有網友戲稱「路由器升級了，帶寬（頻寬）還是原來的」。