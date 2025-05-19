陸北斗系統挑戰美國 GPS 擴大國際「朋友圈」

在全球高度依賴美國GPS（全球定位系統）的當下，大陸積極推進自主建設並運行的「北斗系統」，根據央視新聞報導，北斗系統已全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，並持續擴大國際「朋友圈」，目前包含奈及利亞等30多個非洲國家已建設北斗CORS站（連續運行參考站）。

當前全球除了美國GPS系統外，只有大陸與俄羅斯因擁有自主的衛星導航系統，能相對維持戰略自主性。

中國衛星導航定位協會昨（18）日發布《2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，截至2024年底，具有衛星導航定位功能的大陸智能手機出貨量達到2.94億支，且2024年大陸衛星導航與位置服務產業總產值達人民幣5,758億元，年增7.39%；衛星導航專利申請總量累計突破12.9萬件，繼續保持全球領先。

北斗導航系統是繼美國GPS、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統（GLONASS）後的第三個全球定位導航系統，由大陸自主建設運行，北斗三號衛星核心器組件國產化率100%。而北斗長期以來被視為挑戰以往美國GPS系統霸主的對手。

新華社報導，白皮書顯示，高精度車道級導航已覆蓋大陸99%以上的城市和鄉鎮道路，日均提供位置服務超1兆次、日均導航服務總里程超40億公里；賦能大陸全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試，保障智能輔助駕駛等應用。

白皮書稱，2024年以來隨著大陸加快推進北斗優先應用和北斗產品國產化替代，大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，結構持續優化，產業範圍進一步擴大。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟體、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達到人民幣1,699億元。