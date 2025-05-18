陸C919再添定期商業航線 上海虹橋直飛深圳航班今開通
大陸飛機製造商中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）持續擴大旗下C919機型商業航線版圖。財聯社指出，5月18日，東方航空C919機型編號MU5331航班從上海虹橋機場起飛，歷經近2小時飛行順利抵達深圳，象徵大陸國產飛機C919再添一座定期商業航線。
澎湃新聞報導，5月18日，機號為B-657T的C919機型執飛的東航MU5331航班，上午9時28分從上海虹橋國際機場起飛，歷經近2小時飛行，於11時31分順利抵達深圳寶安機場。
據悉，由東航空C919機型執行的上海虹橋—深圳航班，自5月19日起將執飛MU5351/MU5360往返航班，每日往返一班。去程航班編號MU5351，17時40分從上海虹橋起飛，20時05分抵達深圳；回程航班號MU5360，21時30分從深圳起飛，23時55分抵達上海虹橋。該航線是國產大飛機C919首次在深圳開闢定期商業航線。
報導稱，C919執飛深滬航線後，將有助於在大陸雷雨季節、流控頻發時，提高這條航線的正常率及運轉效率。
值得注意的是，深圳-上海虹橋航線是深圳機場最為繁忙的航線，目前每天有7個航空公司執飛往返82個航班，是一條實現「公車化營運」的公商務快線。今年前4個月，深圳-上海虹橋航線承運旅客年增近10%。而以「深滬快線」為代表的「深快線」是目前大陸參與航空公司最多、覆蓋城市最廣、航線數量最多的快線產品，快線數量已達到17條。隨C919加入，「深快線」將進一步滿足旅客多元化需求。
另，羊城晚報指出，作為C919機型的全球首發航空公司，東方航空是目前C919營運規模最大、執飛航點最多的航空公司，C919機隊規模達10架，目前累計訂購105架。東航於2022年12月9日接收全球首架C919飛機，於2023年5月28日實現C919全球首次商業載客飛行，在5月底即將迎來商業營運兩周年
截至5月18日，東航C919執飛13條航線，通達11座城市，已累計安全飛行超2.6萬小時，執行商業航班超1萬班、承運旅客突破150萬人次。
根據航班管家數據，大陸三大航中的C919裡，東航在今年第一季數據最優，利用率達每天7.6小時、日均航段3.8班次。隨著新航線的官宣，預計東航也將在近日開始接收新一批C919。今年，東航計畫再接收10架C919，C919機隊規模將達到20架。
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