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港財經官員：密切觀察市場變化 維持金融穩定

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港政府財政司長陳茂波指出，在複雜多變的外圍環境下，只要堅定目標，保持開放包容，持續發揮自身獨特優勢，必定可在變局中實現高質量發展。中通社
香港政府財政司長陳茂波指出，在複雜多變的外圍環境下，只要堅定目標，保持開放包容，持續發揮自身獨特優勢，必定可在變局中實現高質量發展。中通社

國際金融面臨變局，港元匯率數度受到挑戰，香港財經官員說，要密切觀察市場變化，維持金融穩定。

港府財政司司長陳茂波說，本月初港元匯率持續偏強，貼近7.75兌一美元，並4度觸發強方兌換保證，金管局多次承接市場的美元沽盤，合共向市場注入約1290億元。

他稱香港資金流入令流動性充裕，但資金流向和利率走勢，受多個內外因素影響而存在變數，香港政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。

陳茂波透過社交媒體網誌說，今年以來，港股反覆向好，新股市場亦非常暢旺，今年新股集資額累計逾600億港元，按年多超過六倍，融資規模暫時居於全球首位。而銀行存款繼去年升約7%，今年亦累計再增加3.5%。

他稱，國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和布局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。

陳茂波運用一組大陸政治術語說，在複雜多變的外圍環境下，只要堅定目標，保持開放包容，持續發揮自身獨特優勢，繼續全力做好自己的事，必定可以在變局中實現高質量發展。

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