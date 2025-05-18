錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

據陸媒不完全統計，今年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。這也讓過去幾年紅極一時的跨城存錢的「存款特種兵」正走向絕跡。

「存款特種兵」，是指儲戶，特別是年輕儲戶，為了追求更高的存款利率，專門奔赴另一個省份或城市的中小銀行網點開戶存款。該現象於2023年開始頻上熱搜，當時大陸全國性商業銀行的存款掛牌利率密集下調了3次，5年期整存整取利率從年初的2.65%滑落至年底的2%，一年下降了65個基點。但中小銀行尚未及時跟隨，部分中小銀行、民營銀行的存款利率甚至仍處於「4」字頭，更高利率的存款產品令人心動，也由此催熱了跨省存款的現象。

「以現在的存款利率水平，跨城存款真的沒有必要了，往返的交通費都補不回來。」一位儲戶在某社交平台上寫道。大陸社交平台也熱議在存款利率逐漸下行狀態下，存款特種兵正逐步退出。

第一財經報導，4月有11家民營銀行先後16次降息。比如，福建華通銀行當月連續三度降息，包括：4月10日起，3年、5年期單位定期存款掛牌利率分別下調至2.80%、2.90%；4月13日起，3個月、3年、5年期個人定期存款掛牌利率分別調整為1.30%、2.70%、2.60%；4月21日起，2年、3年、5年期定期存款利率分別調整至2%、2.45%、2.5%。多輪下調之後，民營銀行與農商行、城商行定期存款之間的利差也在收窄，存款「高地」優勢逐漸消失。

大陸國新辦7日舉行的記者會上，大陸央行宣布將通過利率自律機制引導商業銀行降低存款利率，並將政策利率下調0.1個百分點。這也意味著，新一輪全面降息潮即將到來。

此外，大陸銀行長短存款利率倒掛，也讓存款特種兵喪失吸引力。目前，3年期和5年期存款利率大面積倒掛，2年期和3年期存款利率部分倒掛，「存5年不如存1年」的極端倒掛現象也開始頻頻出現。比如，近段時間，新疆庫爾勒富民村鎮銀行突宣布，將1年期存款利率上調至2.0%，而5年期利率僅為1.95%。