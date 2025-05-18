快訊

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

聽新聞
0:00 / 0:00

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據陸媒不完全統計，年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次，導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。（路透）
據陸媒不完全統計，年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次，導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。（路透）

據陸媒不完全統計，今年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。這也讓過去幾年紅極一時的跨城存錢的「存款特種兵」正走向絕跡。

「存款特種兵」，是指儲戶，特別是年輕儲戶，為了追求更高的存款利率，專門奔赴另一個省份或城市的中小銀行網點開戶存款。該現象於2023年開始頻上熱搜，當時大陸全國性商業銀行的存款掛牌利率密集下調了3次，5年期整存整取利率從年初的2.65%滑落至年底的2%，一年下降了65個基點。但中小銀行尚未及時跟隨，部分中小銀行、民營銀行的存款利率甚至仍處於「4」字頭，更高利率的存款產品令人心動，也由此催熱了跨省存款的現象。

「以現在的存款利率水平，跨城存款真的沒有必要了，往返的交通費都補不回來。」一位儲戶在某社交平台上寫道。大陸社交平台也熱議在存款利率逐漸下行狀態下，存款特種兵正逐步退出。

第一財經報導，4月有11家民營銀行先後16次降息。比如，福建華通銀行當月連續三度降息，包括：4月10日起，3年、5年期單位定期存款掛牌利率分別下調至2.80%、2.90%；4月13日起，3個月、3年、5年期個人定期存款掛牌利率分別調整為1.30%、2.70%、2.60%；4月21日起，2年、3年、5年期定期存款利率分別調整至2%、2.45%、2.5%。多輪下調之後，民營銀行與農商行、城商行定期存款之間的利差也在收窄，存款「高地」優勢逐漸消失。

大陸國新辦7日舉行的記者會上，大陸央行宣布將通過利率自律機制引導商業銀行降低存款利率，並將政策利率下調0.1個百分點。這也意味著，新一輪全面降息潮即將到來。

此外，大陸銀行長短存款利率倒掛，也讓存款特種兵喪失吸引力。目前，3年期和5年期存款利率大面積倒掛，2年期和3年期存款利率部分倒掛，「存5年不如存1年」的極端倒掛現象也開始頻頻出現。比如，近段時間，新疆庫爾勒富民村鎮銀行突宣布，將1年期存款利率上調至2.0%，而5年期利率僅為1.95%。

大陸央行

延伸閱讀

拚軟實力！大陸博物館已逾7000家 9成免費開放

挑戰美國GPS！陸北斗系統進入11個國際組織標準體系

大陸伏季休漁海巡加強護漁 3年驅離越界船3693次扣64艘

大陸人像複製人！「山河令」女星強壓唐嫣「沒被認錯」

相關新聞

陸宣布對台灣、美國、歐盟與日本聚甲醛開徵反傾銷稅

大陸商務部18日發布2025年第25號公告，公布對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終...

挑戰美國GPS！陸北斗系統進入11個國際組織標準體系

中國衛星導航定位協會18日發布《2025 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，截至2024年底，具有衛星導航定位...

錢越存越薄 大陸「存款特種兵」正漸退場

據陸媒不完全統計，今年內大陸約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日...

上海科技節登場 機器人與科學家走紅毯 揮手打太極

2025年上海科技節17日登場，各領域傑出科學家、科研機構及企業代表亮相張江科學會堂，透過AI技術實時展示其科研成就。「...

蘋果攜手阿里開發iPhone AI 美憂助中企能力提升

美國白宮及國會官員正在密切審查蘋果公司與阿里巴巴集團達成的合作協議，該協議擬將阿里巴巴的人工智能服務集成至中國市場的iP...

關稅戰雖暫停 香港玩具巨頭偉易達仍將生產移出中國

美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。