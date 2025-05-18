陸宣布對台灣、美國、歐盟與日本聚甲醛開徵反傾銷稅

大陸商務部18日發布2025年第25號公告，公布對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終裁定。最終認定原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。因此，自2025年5月19日起，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。

大陸商務部去年5月19日公告稱，於2024年4月22日收到大陸業者正式提交的反傾銷調查申請，據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人共聚聚甲醛產量在2021年、2022年和2023年佔同期中國大陸同類產品總產量50%以上。

當時公告稱，調查自2024年5月19日起開始，通常應在2025年5月19日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。對於大陸官方反傾銷立案調查，當時台灣業者如台塑表示，會配合應述調查，對大陸官方說明並未傾銷。而大陸官方此舉被視為針對賴清德520就職而來。

根據調查結果和大陸《反傾銷條例》第24條的規定，2025年1月16日，調查機關發布初裁公告，初步認定原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。初步裁定後，調查機關對傾銷和傾銷幅度、損害和損害程度以及傾銷與損害之間的因果關係進行了繼續調查。

大陸商務部1月16日公告，原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，擬採取臨時反傾銷措施。當時決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。據大陸商務部發言人指出，美國公司被要求的保證金比率最高，達74.9%，台灣的幅度則為3.8%至32.6%。