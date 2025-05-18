寧德時代曾毓群：陸未來三年重卡電動化滲透率將達50%

寧德時代董事長曾毓群18日稱，未來三年 (到2028年)，大陸國內重卡市場電動化滲透率將達到50%。而2024年這一數字為10%。顯示重卡電動化滲透率持續加快。

寧德時代18日與中國交通運輸協會在山西大同發布全球首款75#重卡換電標準電池及全場景底盤換電方案，計劃2030年前建成覆蓋大陸全國80%幹線運力的「八橫十縱」換電綠網。現場滄榆換電高速幹線通車，交付1,428輛底盤式換電重卡並簽訂6,900輛訂單。該公司宣布，通過全行業的共同托舉，騏驥換電已實現重卡領域「電氣同價」。該公司將聯合全生態加速規模化落地。

曾毓群指出，電動重卡在經濟性、舒適性、持續性均非常有優勢，尤其是底盤換電標準化模組。

與此同時，寧德時代18日宣布，旗下山東時代儲能及動力電池生產基地在濟寧市兗州區正式投產，這是寧德時代在北方布局的首個基地，也是目前在北方產能規劃最大的基地。基地採用「燈塔+零碳工廠」標準建造，此次投產的一期項目總規模為60GWh，佔地800餘畝，總建築面積52萬平方公尺；項目二、三期將於今明兩年陸續投產，可望形成全球領先的千億級新能源電池產業集群。

此外，寧德時代同日與多方簽訂系列合作框架協議：與濟寧市共建零碳城市，並與山東省交通廳在交通領域共推換電模式，還將與山東深入探討打造新能源汽車換電網絡、環渤海低空經濟、內河及沿海航運電動化等省級示範區。

寧德時代4月14日業績說明會上曾表示，去年底召開換電生態大會以來，公司在換電網絡生態建設方面不斷取得進展，今年計劃建設1,000個換電站。

寧德時代近期與中國石化集團簽署了合作框架協議，雙方將共同建設覆蓋全國的換電生態網絡；還與蔚來簽署了戰略合作協議，共同打造全球規模最大、技術最領先的乘用車換電服務網絡。此外，公司與滴滴成立了合資公司，共同拓展換電市場。主機廠方面，今年會有更多的換電車型陸續發布。