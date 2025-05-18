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拓展東南亞業務 至少5陸港企擬在新加坡交易所上市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為拓展東南亞市場，路透報導最少5間大陸或香港公司在未來12至18個月內，部署在新加坡交易所以首次公開招股、雙重上市等。圖為新加坡交易所。（路透）
為拓展東南亞市場，路透報導最少5間大陸或香港公司在未來12至18個月內，部署在新加坡交易所以首次公開招股、雙重上市等。圖為新加坡交易所。（路透）

為拓展東南亞市場，外媒報導最少5家大陸或香港公司在未來12至18個月內，部署在新加坡交易所以首次公開招股、雙重上市等。且在美中貿易戰背景下，有投行主管稱在新加坡交易所上市問詢度「猛增」。

路透引述消息人士報導，這些公司包括能源企業、生物科技及健康護理等。

報導稱，新交所去年僅4家公司進行首次公開招股上市（IPO），其主要競爭對手港交所則有71家新股上市。隨著大陸企業尋求擴展東南亞市場，新交所有望迎來更多新股上市活動。特別在中美貿易戰下，促使中國企業尋找新的融資管道。

有資本市場顧問表示，在中美緊張局勢升級的背景下，北京努力加強與東南亞的關係，這鼓勵了一些中國企業增加在該地區的業務。

中國銀河證券旗下中國銀河國際投資銀行部主管Jason Saw表示，大陸公司將新加坡視為通往國際市場的戰略門戶，在與美國的貿易戰中，大陸企業尋求進入或擴大在東南亞的業務。在川普加強對中國的貿易行動後，有關在新交所上市的詢問急劇上升。據了解，中國銀河國際正處理2宗中資企業擬新加坡上市事宜。部分公司則計劃集資約1億美元。

新交所全球銷售與發起業務負責人Pol de Win則指，大陸企業通往全球亦將變得更加重要，新加坡可成為中國企業尋求海外融資的重要橋樑。

新加坡金融管理局（MAS）15日發布一攬子提案，擬通過精簡首次公開募股（IPO）流程、放寬信息披露要求，並允許企業更早接觸投資者，以進一步提升新加坡資本市場的吸引力，鼓勵更多高增長企業選擇在本地掛牌上市。對於尋求在新交所進行二次上市的境外企業，MAS建議允許其使用原上市地的招股說明書，進行「最小限度調整」後即可使用。

目前已有多家中國企業在新加坡實現上市，其中較知名的有尚乘國際、長信傳媒、京信通信、蔚來等。

新加坡 東南亞

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