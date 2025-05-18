通訊革命升級！陸工信部稱將加速推進5G-A、6G技術研發

數據顯示，大陸已累計建成開通5G基站超439.5萬個、5G應用融入97個國民經濟大類中的86個。目前，速率更高、性能增強的5G-A（5.5G）網絡已在各類生產生活場景逐步試點落地。大陸工信部相關負責人表示，下一步還將加速推進5G-A和6G技術的研發。

央視報導，近期在內蒙古呼倫貝爾的全球首個5G-A露天礦迎來了百台無人駕駛電動礦卡的集中投運。通過升級後的5G-A的網絡，這些無人礦卡上的攝像頭可以實現8K視頻的快速回傳。工作人員坐在室內的中控室里，就能完成24小時的不間斷作業。

報導引述相關負責人介紹，5G-A的應用可以將數據傳輸延時降到小於20毫秒，加上人工智能技術的輔助，他們現在礦山整體的運營效率提升了20%。

近期，在北京、上海等城市，部分用戶發現自己手機上的信號標識變成了5G-A，可以體驗使用且沒有額外費用。據了解，目前5G-A試點城市範圍正在逐步擴大，年內有望覆蓋全國超300個城市的重點場景。

據了解，中國電信5G-A套餐已於17日正式商用，5G-A和5G相比，能夠在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升，可以帶來更快、更優質的通信體驗，並有望實現低成本千億物聯。

新京報此前實測5GA和5G下載同款手遊耗時分別多久。用5GA下載手游，時間從16點54分開始，眼看時間剛到16點57分，3.3G的手游就下載完成，僅用2分多鐘；用5G手機下載同款手遊時，一開始竟顯示三四個小時，還好最後速度變快，但也耗時6分25秒。

但值得注意的是，儘管通信革命發展迅速，落實到社會層面，讓民眾有感仍需一段過程。有網友稱「5G都還沒玩明白，這都5G-A和6G了」，也有網友表示，雖然「電信卡有顯示5G-A，但一樣卡」，有網友戲稱「路由器升級了，帶寬還是原來的」....。