AI代理市場 陸大廠競逐

大陸AI代理平台Manus，今年3月橫空出世爆火之後，互聯網大廠加快在AI代理（AI Agent）的布局速度。字節跳動、百度等公司紛紛推出相關產品，例如「心響APP」和「扣子空間」；與此同時，許多投資機構的熱情，也正從AI大模型轉向AI代理等其他AI應用。

36氪分析，大廠進軍AI代理市場，一方面是為不斷提升的大模型能力尋找落地方向，另一方面也是為了爭奪AI互聯網時代的入口權。當用戶行為不再透過APP，而是統一對AI代理下達命令後，由其調取不同的軟體完成具體的任務，AI代理將成為新的核心交互入口。

AI代理（AI Agent），是指透過AI技術來執行特定任務，或一系列任務的系統或程式。AI代理能夠執行被動的任務，也能夠主動尋找解決問題的方法，適應環境的變化，並在沒有人類直接干預的情況下做出決策。

AI代理是以大語言模型為基礎的執行系統。目前市場上的AI代理產品主要分為三種。第一種是面向普通用戶的通用型Agent，在解決任務上主打「All in」，例如最近剛放開註冊的Manus、百度的「心響」和字節的「扣子」。

第二種是面向B端行業的垂直Agent應用，例如電商行業的智慧客服、銀行業為客戶提供財務建議的智慧理財教練等。

第三種則是面向普通開發者，搭建代理的平台，如百度的文心代理平台；螞蟻集團的「百寶箱」，程式設計小白也能三分鐘內搭建一個代理平台，發布在支付寶的小程式上。