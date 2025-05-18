華為AI晶片估出貨70萬顆 代工廠中芯國際良率不足影響成績

瑞穗證券分析師拉克什（Vijay Rakesh）在最新發布的一份報告中預測，華為昇騰AI晶片（Ascend 910A/B/C） 將在2025年出貨70萬顆，而限制出貨量的關鍵原因，則在於負責晶圓代工的中芯國際製造良率僅為30%。

科技媒體「Wccftech」報導，考慮到美國已經禁止輝達在大陸銷售「大陸特供版」H20晶片，迫使輝達不得不進一步削減配置，對大陸推出基於H20的閹割版晶片，相比之下，更為強大的Ascend 910C更具吸引力。

報告稱，Ascend 910C結合了兩個較舊的Ascend 910B晶片，在FP16時可提供800 TFLOP/s的計算能力，記憶體頻寬高達3.2 TB/s。該晶片被認為與輝達的H100 GPU相當，目前正由中芯國際在批量生產，預計很快就會在大陸開始銷售。

知情人士稱，華為計畫最快5月開始，向中國客戶大規模出貨昇騰910C（Ascend 910C）AI晶片，且部分出貨已經啟動。

據了解，DeepSeek已經對昇騰910C的性能進行了驗證。根據DeepSeek研究人員的測試，在推理任務中，昇騰910C性能可達H100的60%。

但是，由於Ascend 910C晶片採用了基於深紫外光源（DUV）設備的7奈米生產工藝，使得良率「相當低」，瑞穗證券估計為約30%。因此也限制了華為AI晶片的出貨量。

華為為了繼續擴大自己在大陸的晶圓製造，目前在華為控制下工作的多達11家不同的代工廠。這些代工廠中的許多都帶有獨立的名稱，以混淆它們與這家大陸巨頭的聯繫，而這家大陸巨頭似乎正尋求達到前所未有的垂直整合水準。