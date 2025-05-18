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資產管理巨頭加碼中概股 台積電同受青睞

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
截至今年第1季末，橋水持有566萬股阿里巴巴，相較於去年底的25萬股，增幅高達21倍。路透
截至今年第1季末，橋水持有566萬股阿里巴巴，相較於去年底的25萬股，增幅高達21倍。路透

資產管理巨頭正進行全球資產的再配置，中概股等大陸資產成了加倉重要選項。全球對沖基金龍頭橋水和大陸千億級私募基金景林資產，披露了截至今年第1季末的持倉。數據顯示，今年第1季，兩家法人機構不約而同大手筆買入阿里巴巴，橋水基金還加倉百度、拼多多等中概股，景林資產則增持貝殼、台積電（2330）等。

大陸另一家資管巨頭高瓴旗下HHLR Advisors在第1季新進和增持近20支股票，持倉總市值從上季度末28.87億美元增至35.39億美元，增幅近23%，新進買入百度、理想等多家中概股公司，前三大持股是拼多多、阿里巴巴及富途。

上海證券報報導，美國證券交易委員會公開數據顯示，橋水在今年第1季暴買逾540萬股阿里巴巴，一舉買成最大重倉個股。截至今年第1季末，橋水持有566萬股阿里巴巴，相較於去年底的25萬股，增幅高達21倍。

值得一提的是，今年第1季，阿里巴巴美股累計漲逾50%，創下該股自登陸美股市場以來的最大季度漲幅。

無獨有偶，今年第1季，景林也新買入阿里巴巴60萬股。截至今年第1季末，阿里巴巴為景林美股持倉中市值排名第11的個股。

除了阿里巴巴，橋水與景林資產今年第1季還加倉多檔中概股。截至今年第1季末，景林資產持有貝殼共計477萬股，相較於去年底增持422萬股。與此同時，景林資產今年第1季還增持台積電和富途控股。

數據顯示，截至今年第1季末，景林資產持有台積電和富途控股157萬股和190萬股，相比於去年底分別增持33萬股和61萬股。

澎湃新聞報導，今年第1季，景林資產新進持有禾賽科技74萬股，持股市值為1,107萬美元。

橋水今年第1季則加倉百度187萬股，截至第1季末的持倉市值為1.9億美元。

同期，橋水還加倉近50萬股拼多多，新買入278萬股京東。景林和橋水加碼中概股，即是全球資管巨頭看好大陸資產的縮影。

台積電 拼多多 資產

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