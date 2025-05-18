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人行公布LPR利率
中國人民銀行將於20日公布5月貸款市場報價利率（LPR），專家認為，綜合外部經貿環境、大陸房地產市場和物價走勢，第2季擇機降準降息的時機已經成熟。隨著5月初中國人民銀行公布下調政策利率0.1個百分點，市場預估LPR會同步下調10個基點（0.1個百分點）。
4月21日，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率，1年期為3.1%，5年期以上為3.6%。自2024年11月以來，LPR已連續六個月維持不變。
中國人民銀行行長潘功勝7日出席並介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況時表示，下調政策利率0.1個百分點，也就是公開市場7天期逆回購利率，從目前的1.5%降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率同步下行約0.1個百分點。
中金公司宏觀團隊報告指出，本次降息是一次利率中樞的普降，一是7天逆回購利率下調10個基點到1.4%；同時大陸央行預計這將帶動LPR隨之下行0.1個百分點。截至2025年3月，人民幣貸款餘額是人民幣265兆元，降低0.1個百分點的利率節省實體經濟付息成本人民幣2,650億元左右。
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