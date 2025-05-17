快訊

美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

聽新聞
0:00 / 0:00

小米將發表自研晶片玄戒O1 陸媒：性能相當於2022年「這顆晶片」

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米新一代自研手機SoC晶片玄戒O1確定5月底亮相。圖／網路照片
小米新一代自研手機SoC晶片玄戒O1確定5月底亮相。圖／網路照片

小米自研SoC晶片玄戒O1將在5月底發表，陸媒分析，該晶片性能可能相當於高通的驍龍8 Gen2這顆2022年推出的晶片，顯示小米自研晶片距離最先進的晶片仍有三年的落差。

新浪財經報導，小米的玄戒O1採用台積電4奈米工藝（N4節點），而台積電的2奈米工藝（N2）已計畫於2025年下半年量產。從技術代差看，其工藝落後當前國際最先進水平約3-4年。CPU架構上，大概率採用ARM公版設計（如A715/A510核心組合），與高通驍龍8 Gen2類似，但核心調度策略可能側重多工與能效平衡。GPU則選用Imagination的CXT架構，性能預計接近Adreno 740，但遊戲優化或存短板。

小米晶片是否集成5G基帶存在分歧。部分分析認為其可能外掛聯發科基帶以規避專利壁壘，但亦有消息稱已實現集成，支持5G-A與Wi-Fi 7。若採用外掛方案，功耗與成本將面臨考驗，但此舉或為突破高通專利封鎖的折中策略。

搭載玄戒O1晶片的手機可能是小米15S Pro，該手機定位高端，性能預期或接近驍龍8 Gen2（2022年旗艦）。參考配置對比，其CPU多核性能可能占優（更多中核設計），但GPU與基帶集成度或弱於同期競品。首代晶片目標更偏向日常流暢而非極限性能，符合自研初期的務實策略。

值得注意的是，在美國制裁陰影下，晶片設計依賴的EDA工具、ARM架構授權及台積電代工均存在不確定性。若玄戒O1引發美方關注，小米或面臨華為式供應鏈斷供危機。

不過，玄戒O1可以視為擺脫依賴的起點，儘管性能未達頂級，玄戒標誌著小米邁出「去高通化」關鍵一步。長期看，自研晶片可優化軟硬協同，提升產品差異化競爭力。

繼華為海思後，小米加入自研陣營將進一步啟動大陸國內晶片產業鏈，推動EDA工具、IP核設計等環節的國產化進程。但晶片研發需持續數十億級資金投入，而手機市場迭代迅速。若玄戒市場反饋不佳，可能重蹈OPPO哲庫覆轍。小米需在技術沉澱與商業回報間謹慎權衡。

台積電 小米 晶片

延伸閱讀

慶祝Blackwell成功！黃仁勳宴請台灣供應商 曝計畫與張忠謀見面

打擊好大…小米SU7事故掀暴風質疑 雷軍：我和同事一樣懵了

17萬碳纖維引擎蓋功能竟是晃子？Xiaomi小米汽車迅速道歉！

小米造芯十年 自研手機晶片…玄戒O1月底亮相

相關新聞

小米將發表自研晶片玄戒O1 陸媒：性能相當於2022年「這顆晶片」

小米自研SoC晶片玄戒O1將在5月底發表，陸媒分析，該晶片性能可能相當於高通的驍龍8 Gen2這顆2022年推出的晶片，...

憑雷射雷達技術迅速崛起 傳禾賽科技提交在港上市申請

全球最大自動駕駛輔助系統雷射雷達供應商禾賽科技，據報已以保密形式提交在香港上市的申請。彭博16日報導，目前在美國那斯達克...

美中關稅戰停火90天 香港玩具巨頭仍將生產移出大陸

美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國

打擊好大…小米SU7事故掀暴風質疑 雷軍：我和同事一樣懵了

小米汽車發布後引起熱銷，但是今年3月底發生一起死亡事故，加上隨後被發現有虛假宣傳的問題，也引發不少社會質疑，乃至於退貨要...

福利最好互聯網公司撐不住了！字節跳動禁員工打包餐食、架床午睡

互聯網公司一向以福利好、待遇優而著稱，其中，字節跳動一度被視為薪酬福利最好的互聯網大公司之一。但是，今年以來，字節福利調...

「休戰期」…美企忙從越印抽單轉中國 中企訂單量激增30%

中美貿易緊張局勢取得突破，中國工廠和港口隨即活躍，兩國企業都急於充分利用這來之不易的「休戰期」；據美國有線電視新聞網（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。