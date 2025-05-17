大陸3月減持189億美元美國國債 持倉規模降至第3、英升至第2

3月正值本輪美債市場動蕩前夕，美國財政部16日公布數據，中國大陸3月減持189億美元美國國債至7654億美元，為今年首次減持。減持後，大陸對美國國債的持倉規模，由第2下降至第3。

澎湃新聞報導，3月美債前三大海外債主中，日本增持49億美元美國國債，持倉規模為1兆1,308億美元，依然是美國第1大債主；英國增持290億美元美國國債至7,793億美元，持倉規模由第3上升至第2。

從2022年4月起，大陸美債持倉一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。今年1月大陸增持18億美元美國國債、2月增持235億美元。2022、23、2024年，大陸分別減持1,732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

美國財政部報告顯示，3月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為2,543億美元。其中，海外私人資金淨流入為2,592億美元，海外官方資金淨流出為49億美元。

同時，3月海外淨買入美國長期證券的資金規模為1,832億美元，此前2月淨買入1,427億美元。其中，海外私人投資者淨買入1,460億美元，海外官方機構淨買入373億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外3月總體淨買入美國長期證券1,618億美元，此前2月為淨買入1,120億美元。

此前受到美中關係緊張加劇的影響，大陸社群媒體相關討論提到，大陸是否應該拋售其持有的美國國債。