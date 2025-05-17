兩岸人物／滬上阿姨創辦人 差異化取勝

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
滬上阿姨董事長單衛鈞。 （網路照片）
滬上阿姨董事長單衛鈞。 （網路照片）

大陸知名新式茶飲品牌「滬上阿姨」5月8日正式登陸港股。以門市總數計算，擁有超過9,000家門市的滬上阿姨，是業內目前排名第三的品牌，滬上阿姨由單衛鈞和太太周蓉蓉於2013年創立，在上海人民廣場靠著「血糯米奶茶」意外走紅，在開業第一個月就創造人民幣40萬元業績。創業十多年來，單衛鈞從不掩飾自己的「野心」始終瞄準目標奮力衝刺。

單衛鈞的創業故事，要從2011年說起，當時的單衛鈞與太太周蓉蓉在山東安麗（中國）公司工作擔任高級銷售經理，累積豐富銷售經驗與商業敏感度，年收入超過人民幣百萬元，但為了讓子女有更好的教育資源及生活環境，毅然決定舉家搬到上海生活。

某天，單衛鈞和太太路過一個上海弄堂，發現一家無名奶茶店，雖然連招牌都沒有，但排隊隊伍卻擠得水洩不通。當時新茶飲方興未艾，珍珠奶茶和果茶風行一時，這家店在賣珍珠同時也賣八寶粥，還把奶茶與上海本地的血糯米混合販售，成為貼近上海人的茶飲口味。這偶然的發現，就像顆火苗，讓單衛鈞開始思考是否用「滬式奶茶」的概念，打造差異化品牌的可能性，單衛鈞執行力極強，說到做到，2013年7月18日，極具上海弄堂特色的滬上阿姨第一家店在上海人民廣場應運而生。

在高消費地區驗證商業模式，靠著現做「滬式奶茶」吸引眾多嚐鮮者，並主打性價比，隨後店面一家接著一家開，主攻二、三線城市。然而，在大陸茶飲市場他意識到要不斷創新以保持競爭力。於是2021年5月，滬上阿姨與時俱進全面擁抱鮮果茶市場，推動品牌轉型發展。

如今，單衛鈞憑著敏銳的市場洞察力和卓越的商業智慧，將滬上阿姨從一個不起眼的小店發展成為年收入破百億的茶飲巨頭。

上海 珍珠奶茶 阿姨

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