兩岸人物／優必選董座 站巨人肩上

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
優必選董事長周劍。 （網路照片）
優必選董事長周劍。 （網路照片）

優必選科技日前與華為在深圳簽署全面合作協定，華為將把AI技術結合優必選人形機器人，加速推動人形機器人從實驗室走向工業及家庭，華為是優必選科技公司創辦人周劍夢寐以求的合作對象，將讓優必選如虎添翼。

央視春晚節目讓不少公司爆紅，2016年2月，央視春晚廣州分會場上，540個優必選Alpha1機器人步調一致，翩翩起舞於億萬觀眾前，讓優必選從此家喻戶曉，這是優必選歷經多次失敗後的成功產品。

優必選董事長周劍的深圳辦公室裡，就擺放著一個他早期做出來的機器人失敗樣品，那代表著一段創業期痛苦摸索的過程，他花了人民幣幾十萬元，打造出來的機器人，不僅簡陋難看，關節也運轉不靈活，但他還是把這一款產品留在身邊，用來勉勵自己。

周劍一開始創業不是做機器人，1995年他進入南京林業大學讀書，大四時，獲得了由現任國際奧會主席湯瑪斯‧巴赫頒發的首屆德國邁克威力（全球最大的實木機械製造商）最高獎學金，去德國繼續深造。參觀邁克威力的當地工廠時，他整個人驚呆了，第一次見到如此精密、自動化的工廠。畢業後，周劍直接到這家德國公司工作，幾年後被派回中國做技術人員，並成為最年輕的邁克威力中國大區經理，後來他創業在上海開了一家木工機械公司，主要做一些小型自動化生產線設備，2007年就有了幾千萬的收入，買了三套房子、車子，但他的工作天天要跟客戶喝酒應酬讓他感到厭煩，他想改行做不同的產品。

周劍在2009年到日本參觀機器人展覽，當時機器人相當貴，最貴的是機器人的關節，每個關節要100美元，機器人身上有20個關節，就是2,000美元，還有其他的塑膠件、金屬件，加起來成本就要2,500美元，所以他決定研發關節，並在2012年做出了一個小關節，當年3月31日，他就帶著近20個員工，在深圳創業成立新公司。周劍在2012年創辦優必選，但創業第一年，他就燒光了全部資金，但他是一個很果斷的人，例如賣房子的事想一個晚上就定了，幸好後來遇到天使投資人夏佐全，以及之後的啟明投資，才讓公司撐下去，也因為這份堅持，終於在2023年底迎來階段性的成果。2023年12月，優必選在港股上市，成為「人形機器人第一股」。

人形機器人 創業 深圳

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