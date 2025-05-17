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比亞迪赴匈牙利設歐洲總部

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）和大陸電動車龍頭比亞迪董事長王傳福宣布，比亞迪已決定在布達佩斯建立歐洲總部和研發中心，總投資額達1,000億福林（2.48億歐元，約新台幣83億元），預計可創造2,000個就業機會。

不過歐盟正以大陸是否提供所謂「不公平補貼」為名調查比亞迪在匈牙利建設的電動汽車工廠，這一舉措可能進一步加劇中歐的貿易緊張關係。

路透報導，王傳福指出，比亞迪歐洲總部的設立，代表比亞迪與匈牙利本地汽車產業的深度融合。在研發領域，比亞迪歐洲總部將首先聚焦智慧輔助駕駛技術與下一代汽車電氣化技術的深入研究。

金融時報報導，如果歐盟認為比亞迪匈牙利工廠受到了「不公平補貼」，可能會被要求比亞迪出售部分資產、縮減產能、償還補貼，甚至支付罰款。

報導稱，雖然歐盟各成員國希望大陸企業能在歐盟建廠，但歐盟最高貿易官員魏因德上個月表示，大陸企業必須遵守歐洲規則，確保「公平競爭」。

魏因德指出「對那些沒有附加值、沒有技術轉讓的簡單組裝投資不感興趣。」並聲稱，歐盟委員會「有手段來引導這類投資」。

匈牙利 歐盟 電動汽車

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