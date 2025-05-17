快訊

考生注意！國中教育會考今登場 應考注意事項一次看

小米造芯十年 自研手機晶片…玄戒O1月底亮相

經濟日報／ 記者潘維庭／綜合報導
小米。 新華社
小米。 新華社

小米集團董事長雷軍透露，小米自主研發的手機單晶片（SoC）「玄戒O1」 預計5月底發布，他強調，這是小米「造芯」十年階段性的成果，也是小米突破硬核科技的新起點。這將是繼華為後，大陸第二家推出自研手機晶片的業者。

雷軍在小米價值觀大賽後對所有小米員工發表演講，並在演講中透露自研手機晶片的最新進度，他說：「造晶片是公眾和米粉朋友對我們殷切的期待，更是小米邁向硬核科技引領者的必由之路，我們小米將勇往直前。」

據了解，小米自研晶片「玄戒O1」由台積電（2330）代工，採用4奈米製程，市場推測，玄戒O1將用於小米15周年旗艦手機─小米15S Pro，這款晶片標誌著小米重回手機主晶片設計領域，該決策的戰略重要性不亞於造車。

小米此前的造晶片之路總體分為兩個階段。2014年，小米成立晶片品牌松果，並啟動造晶片任務，初期目標為自研手機主晶片。歷時近三年，小米於2017年2月28日發布松果澎湃S1手機晶片，首發搭載於小米5C。

澎湃S1定位中端手機晶片，採用台積電28奈米製程，4+4大小核心全A53架構，大核主頻2.2GHz，小核主頻1.4GHz，GPU為ARM Mali T860 MP4，基帶為可升級設計。

不過，當時這款晶片被認為工藝製程相對落後，且存在基帶能力不足等問題，因而未能給小米造晶片業務奠定基礎。此後，傳聞中的澎湃S2遲遲沒有正式發布，小米為主晶片研發設計按下暫停鍵。小米松果2021年隨即邁入第二階段，轉戰「小晶片」方向，陸續推出自研影像晶片澎湃C系列，充電晶片澎湃P系列，以及自研電池管理晶片澎湃G系列等。

台積電 奈米

延伸閱讀

雷軍預告十年階段性成果！小米自研手機晶片「玄戒O1」月底發布

花4.2萬加購的配備只是裝飾？400名小米車主集體喊退訂

小米SU7風波不斷 雷軍打破沉默：走過最艱難時間

董明珠連任董事長再嗆雷軍：小米車燒死人 格力電車10幾年無事故

相關新聞

小米造芯十年自研手機晶片 「玄戒O1」5月底亮相 採台積電4奈米製程

小米集團董事長雷軍透露，小米自主研發的手機單晶片（SoC）「玄戒O1」 預計5月底發布，他強調，這是小米「造芯」十年階段...

比亞迪赴匈牙利設歐洲總部

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）和大陸電動車龍頭比亞迪董事長王傳福宣布，比亞迪已決定在布達佩斯建立歐洲總部和研...

兩岸人物／優必選董座 站巨人肩上

優必選科技日前與華為在深圳簽署全面合作協定，華為將把AI技術結合優必選人形機器人，加速推動人形機器人從實驗室走向工業及家...

兩岸快遞／2025年港股最大上市案 寧德集資46億美元

大陸電動車電池製造商寧德時代在香港招股截止認購，超額認購倍數擴至120倍，集資規模擴大至46億美元，寧德時代將香港招股價...

兩岸人物／滬上阿姨創辦人 差異化取勝

大陸知名新式茶飲品牌「滬上阿姨」5月8日正式登陸港股。以門市總數計算，擁有超過9,000家門市的滬上阿姨，是業內目前排名...

大陸首批！核電站量產碳14可檢測幽門桿菌

大陸首批商用碳-14同位素產品16日從中核集團旗下中國核電投資控股的秦山核電站正式發運至客戶手中。該產品是中國首個同位素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。