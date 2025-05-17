兩岸快遞／2025年港股最大上市案 寧德集資46億美元

大陸電動車電池製造商寧德時代在香港招股截止認購，超額認購倍數擴至120倍，集資規模擴大至46億美元，寧德時代將香港招股價格定在每股263港元，發售規模擴大至1.35億股，這不包括超額配售選擇權，寧德時代若行使超額配售選擇權，集資總額最高可達53億美元（約新台幣1,590億元），該股預期5月20日掛牌上市，將成為港股今年最大IPO案。

香港／4月初次到訪旅客增13% 累計前四月年增一成

香港旅遊發展局公布，今年4月初次訪港旅客數字為380萬人，較去年同期上升13%，其中，大陸、短途及長途市場的訪港旅客量年增幅均有雙位數，累計今年1至4月訪港旅客量已達到1,600萬人次，年增1成。

北京／快遞市場四項指數成長 服務網絡能效提升

大陸國家郵政局公布，4月中國快遞發展指數為443.2，年增6.5%，其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數均穩定成長。國家郵政局表示，4月快遞市場服務網絡能效提升，在智能化、綠色化發展取得積極成果。

北京／陸建置439萬個5G基地台 加快向5G-A演進升級

大陸工信部公布，截至今年3月底，已建成5G基地台439.5萬個，通信網絡加快向5G-A演進升級，全國86個城市啟動萬兆光網試點部署，中國累計建成5G虛擬專網5.8萬個，廣泛覆蓋工業、港口、能源等重點應用場域。

北京／滿足家庭用車需求 新能源車名額再增發2萬個

北京市交通委員會表示，為滿足無車家庭用車需求，今年北京市在增發4萬個新能源小客車名額的基礎上，再次增發2萬個新能源小客車名額，並於5月26日公布名單，合計今年北京小客車配額達16萬個，其中新能源小客車就有6萬個。

日照／大陸最大木材進出口港 前四月吞吐量年增5%

山東港口日照港是中國大陸最大的木材進出口港，日照港充分發揮聯動陸海、東西互助、銜接南北的區位優勢，2024年木材吞吐量年增5.3%至1,070萬噸，吞吐量居全國第一，2025年1月至4月，木材吞吐量持續成長並年增5.5%。

上海／兩岸青創大賽開跑 聚焦大健康、新零售等主題

兩岸具影響力的青年創業賽事「上海海峽兩岸青年創業大賽」啟動，聚焦大健康、新服務、新零售、文化創意、未來科技五大賽道，面向兩岸及海外招募優秀創業團隊和項目，前20強創業團隊將於9月參與創速營和總決賽。

上海／設首發消費品進口急速通道 已有14家跨國品牌申請

上海積極打造首發消費品進口極速通道，已有14家跨國品牌共2萬餘款新品申請進入白名單，上海將提供首發經濟消費品進口「快速+無損」的特殊需求，涵蓋服裝、玩具、餐具、電子電器等全品類進口首發消費品。

廈門／海峽旅遊博覽會開幕 邀請台灣業界人士參加

第20屆海峽旅遊博覽會在廈門開幕，這是目前大陸唯一面向海峽兩岸旅遊業界的品牌展會，邀請台灣旅遊交流協會、台灣旅行商業同業公會總會等組織的相關負責人參加，並展出觀光行程、休閒、文創、美食等領域。