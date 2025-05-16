大陸首批！核電站量產碳14可檢測幽門桿菌

大陸首批商用碳-14同位素產品16日從中核集團旗下中國核電投資控股的秦山核電站正式發運至客戶手中。該產品是中國首個同位素生產技術品牌「和福一號」誕生後的首批量產成果，標誌著中國碳-14同位素實現了從自主研發、自主生產到市場化供應的全產業鏈貫通。碳14可用來檢測幽門桿菌。

碳-14市場長期被國外企業壟斷。秦山核電表示，此次碳-14同位素產品的國產化、批量化供應，標誌著中國同位素供應體系從依賴進口轉向自主創新、自主供應的新階段。

據瞭解，碳-14是幽門桿菌檢測、新藥研發及環境監測等領域不可或缺的放射性同位素。碳14檢測幽門桿菌的原理基於該細菌特異性分解尿素的能力。患者口服含碳14標記的尿素膠囊後，若胃內有幽門桿菌，其分泌的尿素酶會將尿素分解為氨和含碳14的二氧化碳。產生的二氧化碳通過血液到達肺部，最終隨呼氣排出。通過定量檢測呼出氣體中碳14標記的二氧化碳含量，即可判斷感染幽門桿菌與否。

長期以來，中國碳-14供應嚴重依賴進口，而全球僅有少數國家掌握量產技術。2021年6月，國家發佈《醫用同位素中長期發展規劃(2021-2035年)》，對建立穩定自主醫用同位素供應保障體系，加快醫用同位素產業發展提出具體要求。

在國家原子能機構的指導和支持下，秦山核電依託我國唯一商用重水堆機組，自2019年起聯合中國同輻、中核北方、上海核工院等單位自主研發，成功突破商用堆輻照生產碳-14的技術壁壘。2022年4月，全球首批商用堆碳-14輻照生產靶件入堆；2024年4月，完成輻照的碳-14靶件從重水堆機組中成功抽出；經過提純加工，首批符合質量標準的碳-14產品完成生產檢測，預計年產量能夠完全覆蓋國內市場需求。

相比其他核電基地，秦山核電正領跑核能多元化應用。目前，秦山核電生產的鈷-60可用於食品保鮮、工業探傷、γ手術刀等諸多領域，不僅滿足國內大部分市場需求，還實現部分出口。後續，和福一號將肩負起鑥-177、鍶-89、釔-90等多種國內緊缺短半衰期醫用同位素的規模化生產重任，產能有望滿足國內需求。