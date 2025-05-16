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香港新世界永續債 是否贖回16日成關鍵

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港新世界債務情況受關注。（網路照片）
香港新世界債務情況受關注。（網路照片）

香港地產商新世界一支總額3.45億美元的永續債，16日進入關鍵日子，公司需決定是否提早贖回。綜合分析認為，若新世界不購回該永續債，將損害市場信心，並令股價承受賣壓，使日後再融資難度大增；但是勉強贖回則可能令短期資金緊張，對其他債券持有人不公平。

信報報導，該債券自13日開始出現龐大賣壓，債價數日內跌逾約15%。新世界債券持有人擔心該永續債未能在下月16日按條款提早贖回，重新定價後票息將增至逾10%，勢必會讓新世界資金更緊張。

16日是關鍵日子，原因是發行人需於永續債贖回30日前，向持有人發公告，根據條款，期後票面息6.15%的永續債，將以3年期美債息再加6.2%重新定價，按現價計新票面息約10.2%。

這支永續債未償還餘額3.45億美元，以目前6.15%票息計，每年要支付約1.65億元利息；若提升至10.2%，利息成本將增至2.74億元，即增加約1億元。

瑞銀表示，新世界今日決定，可能左右上市公司股價和融資能力。新世界若選擇不提早贖回，仍可按條款在下月9日停派所有永續債息，未來再後償，一年可節省19億元成本，但相關金額在會計上將會扣減上市公司資本，勢必會讓新世界未來融資條件轉差，同時影響銀行信貸審批結果。

有債券投資者認為，按目前債價分析，新世界債券持有人仍相信該集團有能力兌付債息，即使可按條款累積後償支付，但相信發行人不希望如此，以免損害市場信心。

如果新世界能提早贖回該筆永續債，瑞銀稱，將被外界視為集團資金充裕的好消息，市場傳出新世界正研究以Victoria Dockside（維港文化匯）作抵押，以獲得最多20億美元額外貸款。

市場人士指出，新世界在流動資金有限的情況下，提早贖回該隻永續債「等於對其他債券持有人不公平」，集中管理日常營運的資產負債需求爭取利潤對投資者更有利。

彭博指出，由香港大亨鄭家純家族控制的新世界，是當地債務負擔最重的地產商之一，並且隨著財務狀況引發的擔憂加劇，該公司從今年1月以來一直在與銀行磋商。由於香港樓市深陷低迷，許多地產商面臨挑戰。

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