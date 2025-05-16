香港首季GDP增長3.1% 消費下跌
香港今年第一季經濟表現大致穩定，本地生產毛額（GDP）較去年同期增長3.1%，也高於上一季的2.5%漲幅，但消費繼續輕微下跌。
港府公布，首季貨物出口和服務輸出顯著上升，整體投資開支也恢復溫和增長，但私人消費開支下跌1.1%，較去年第4季下跌0.2%有所擴大。
考慮到第一季的實際數字以及全球和本地最新情況，港府預期今年全年香港的GDP增長比率在2%至3%之間。
對於全球經濟環境，港府表示，近日國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕，加上中國大陸採取更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，應有利於亞洲以至香港的貨物出口表現。
不過港府也提到，美國的貿易政策仍存在不確定性，其貨幣政策走向依然複雜，或會影響全球金融狀況及投資氣氛。
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