小米汽車事故後再發聲 雷軍：要成為同檔最安全的車

小米汽車發布後引起熱銷，但是今年3月底發生一起死亡事故，加上隨後被發現有虛假宣傳的問題，也引發不少社會質疑，乃至於退貨要求，小米創辦人雷軍則在一場內部演講中表示，要在汽車安全的領域成為同檔最安全的車，「我們要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，我們要做的是作為汽車行業的領導者，做出 （超越）行業水平的安全。」

澎湃新聞16日披露雷軍15日在內部演講的全文，雷軍說今年是小米創業的15周年，這是一個大日子，也準備了一系列的慶典活動。 但是3月底一場突如其來的交通事故把這一切都擊碎了。「我們受到了狂風暴雨般的質疑、批評和指責，我和同事們一樣，一下子都懵了。」

他表示，誰也沒有想到，這一場事故的影響如此之大，對小米的打擊也如此之大。他提到，回想4年前決定造車的時候，「我就一直特別擔心安全問題，所以我們對於汽車的品質和安全無比的重視」，但萬萬沒有想到，這場交通事故，「讓我們意識到，公眾對我們的期待和要求遠超了想像。」

談到汽車安全，雷軍強調，「我們要在汽車安全的領域成為同檔最安全的車」，「我們要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，我們要做的是作為汽車行業的領導者，做出 （超越）行業水平的安全。」

他也公布，小米主研發的手機SoC晶片「玄戒O1」，預計月底發布。這是小米「造芯」10年階段性的成果，也是小米突破硬核科技的新起點。造晶片是公眾和米粉朋友們對我們殷切的期待，更是小米邁向硬核科技引領者的必由之路，小米將勇往直前。

3月29日，一輛小米SU7在高速發生車禍撞上護欄並燃燒，車內3人遇難。網友公布的照片顯示，小米汽車車頭撞毀嚴重，燃燒後只剩下部分車架；4月1日午間，小米官方發文證實德上高速池祁段發生一起涉及小米SU7標準版的嚴重交通事故。

此後還牽扯出小米汽車高階車型SU7 Ultra，近日因碳纖維雙風道前艙蓋被發現僅有裝飾功能，沒有官宣的散熱或提升汽車下壓力的功能，存在虛假宣傳問題，引起不少車主想要退貨。

南風窗旗下財經號「鹽財經」撰文評論，小米短短幾年創造出的神話，令諸多車企羡慕。但恰恰是這樣的車企，也註定要承受更多，「這樣的關注度的反轉，不應當叫流量反噬，而是讓這種更多本來就應該被關注的行業問題，被更加直白地擺出來讓更多人看見了。」