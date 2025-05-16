聽新聞
0:00 / 0:00
金融時報：輝達擬在上海設研發中心
英國金融時報今天報導，輝達（NVIDIA）計畫在上海設立研發中心，輝達執行長黃仁勳4月與上海市長龔正會面時曾討論有關計畫。
報導指出，該研發中心將專注研究中國客戶的具體需求，同時符合美國政府出口限制所需的技術要求，但核心設計及生產仍會留在海外。
黃仁勳上月曾與龔正會面。據當時上海市政府發出的公告，黃仁勳表示，中國市場對輝達十分重要，上海是輝達的重要研發基地，輝達將秉持承諾，以最好方式服務中國市場。
輝達正面臨美國對晶片出口限制帶來的挑戰，美國近期要求輝達H20人工智慧（AI）晶片出口至中國需取得許可證。中國是輝達H20晶片的關鍵市場。
路透社報導，輝達擬對中國銷售降規版的H20晶片，以克服美國的出口管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言