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陸副總理丁薛祥到湖北 看記憶體晶片龍頭、葛洲壩工程

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥12至14日在湖北調研，12日他前往位於宜昌的葛洲壩水利樞紐工程。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥12至14日在湖北調研，12日他前往位於宜昌的葛洲壩水利樞紐工程。（新華社）

大陸官媒新華社15日指，大陸國務院副總理丁薛祥12至14日在湖北調研。相關行程中，他前往生產光學組件的武漢光迅科技、以及大陸記憶體晶片龍頭「長江存儲」；他還前往位於武漢的華中科技大學、湖北九峰山實驗室，調研高校創新體系和科技期刊建設等工作，了解新型研發機構「科研攻關」情況，並前往葛洲壩水利樞紐工程。

央視網提到，丁薛祥到湖北安琪生物集團有限公司、武漢光迅科技股份有限公司、長江存儲科技有限責任公司，調研企業生產經營、高科技產業發展等情況。

丁薛祥稱，企業是科技創新主體，要促進各類創新要素向企業集聚，想方設法幫助企業解決困難和問題，激發創新活力和內生動力；另外，要推動科技創新、產業創新深度融合，聚焦重點領域和薄弱環節加大技術研發力度，維護產業鏈供應鏈安全穩定，促進產業高端化、智能化、綠色化發展。同時，打造「特色優勢產業集群」，培育壯大戰略性新興產業，因地制宜發展新質生產力。

同時，丁薛祥前往華中科技大學、湖北九峰山實驗室，以及聽取武漢區域科技創新中心建設情況匯報。

丁薛祥強調，要強化教育對科技和人才的支撐作用，優化學科專業建設，提升自主培養能力，源源不斷培養高素質拔尖創新人才；他也提及，要「下決心建設好一批世界一流科技期刊」，提升國際競爭力和影響力，更好適應「教育強國」和「科技強國」建設需要。

到葛洲壩水利樞紐工程時，丁薛祥調研有關「兩重」（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）項目規劃論證，和長江經濟帶高質量發展情況，他還登上「三峽氫舟1」號了解綠色船舶發展和應用。

「三峽氫舟1」號是大陸首艘氫燃料電池動力示範船，2023年10月11日在湖北宜昌三峽游客中心（九碼頭）完成首航。

武漢 漢光

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