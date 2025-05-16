美中關稅戰緩和 美線海運艙位難求

美中貿易談判結果釋出利多消息，緩和關稅大戰，中國商家趕忙出貨，上海、深圳、青島等多地海運貨代負責人表示，美線艙位現為「一艙難求」，運費直線上升，推估6月將續漲。

美中貿易談判結果緩和關稅大戰，跨境電商抓緊時間補貨。據澎湃新聞16日報導，從13日開始，部分美線艙位浮現供給緊張、供不應求情況，買家、賣家忙補貨、發貨，有些艙位一路排到5月底，業界人士預估後續艙位供給將更緊張。

上海、深圳、青島等地多名海運貨代負責人指出，美線出口旺季通常集中在6至9月，由於中美談判釋出關稅下調利多消息，美線艙位提前出現一艙難求狀況，預計未來1個月將迎接一波密集出貨潮，目前貨運代理都在急忙幫外貿廠家緊急搶占5月下半月艙位。

國際物流服務商「運去哪」美加航線專家表示，有接獲通知，有船東將從下週開始增加美線加班船航次，包括加班船、停航航線將逐步恢復；另有集運公司管理層提到，美線可能不會馬上全部恢復，一來是不利於持續漲價，二來是需要人力排班。

艙位緊張拉動美線運費飆升。「運去哪」美加航線專家提到，推估6月美線運費將會繼續再往上漲，必須等到供需完全平衡，運費才可能放緩上漲。

一名貨代表示，關稅下調消息一出，美線5月下半月艙位隨即「爆艙」，13日下午開始，運費一直漲。另有貨代提到，40英尺標準箱美西運費現為美金3000至3500元（約新台幣9萬至10.5萬元），較先前成長60%至100%。

申銀萬國期貨15日發布分析報告指出，中美關稅貿易摩擦階段性緩和，帶動美線貨量回歸、搶出口等現象，美線運費開始上漲，帶動美線旺季提前開啟，由於美線運載需求回歸，可能使歐線運載資源調往美線，也將帶動歐線運費上升。