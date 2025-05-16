快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

美中關稅戰緩和 美線海運艙位難求

中央社／ 台北15日電

美中貿易談判結果釋出利多消息，緩和關稅大戰，中國商家趕忙出貨，上海、深圳、青島等多地海運貨代負責人表示，美線艙位現為「一艙難求」，運費直線上升，推估6月將續漲。

美中貿易談判結果緩和關稅大戰，跨境電商抓緊時間補貨。據澎湃新聞16日報導，從13日開始，部分美線艙位浮現供給緊張、供不應求情況，買家、賣家忙補貨、發貨，有些艙位一路排到5月底，業界人士預估後續艙位供給將更緊張。

上海、深圳、青島等地多名海運貨代負責人指出，美線出口旺季通常集中在6至9月，由於中美談判釋出關稅下調利多消息，美線艙位提前出現一艙難求狀況，預計未來1個月將迎接一波密集出貨潮，目前貨運代理都在急忙幫外貿廠家緊急搶占5月下半月艙位。

國際物流服務商「運去哪」美加航線專家表示，有接獲通知，有船東將從下週開始增加美線加班船航次，包括加班船、停航航線將逐步恢復；另有集運公司管理層提到，美線可能不會馬上全部恢復，一來是不利於持續漲價，二來是需要人力排班。

艙位緊張拉動美線運費飆升。「運去哪」美加航線專家提到，推估6月美線運費將會繼續再往上漲，必須等到供需完全平衡，運費才可能放緩上漲。

一名貨代表示，關稅下調消息一出，美線5月下半月艙位隨即「爆艙」，13日下午開始，運費一直漲。另有貨代提到，40英尺標準箱美西運費現為美金3000至3500元（約新台幣9萬至10.5萬元），較先前成長60%至100%。

申銀萬國期貨15日發布分析報告指出，中美關稅貿易摩擦階段性緩和，帶動美線貨量回歸、搶出口等現象，美線運費開始上漲，帶動美線旺季提前開啟，由於美線運載需求回歸，可能使歐線運載資源調往美線，也將帶動歐線運費上升。

深圳 美中貿易談判 航線 運費

延伸閱讀

錢凱–上海海運線 帶動對拉美外貿

歐美線海運價 掀起大漲潮…貨櫃三雄可望跟進

陸輸美貨櫃預訂量激增近300%

全民權證／萬海 瞄準逾90天

相關新聞

持續表態！陸貿易談判代表李成鋼 在韓強調「維護國際經貿秩序」

甫結束與美方在日內瓦經貿會談的大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼，在南韓出席會議時，強調大陸堅定不移推動高水平對外開放，「...

中美關稅戰停火？陸學者金燦榮：川普出爾反爾 「這時間」可能再起

中美關稅戰在瑞士會談後暫時休兵90天，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，日前在公眾號撰文「中國打了一場漂亮仗，但我斗...

雷軍預告十年階段性成果！小米自研手機晶片「玄戒O1」月底發布

跨足電動車製造的大陸3C巨頭小米，3月底因一起在安徽的SU7撞護欄火燒車事故造成3死，引發安全質疑。陸媒指，15日晚間，...

涉間諜罪被大陸關押6年 楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫

澳洲籍華裔作家楊恆均自2019年被大陸關押迄今，並遭大陸指控涉及間諜罪，德國、法國等媒體日前披露他在獄中致函澳洲總理艾班...

中企抓緊90天休戰期出貨 但航運費用飆、貨櫃也搶不到

美中關稅戰暫休兵，「搶運潮」湧現，外貿企業爭相競逐90天的緩衝期，此前積壓的訂單集中補發，航運艙位預訂量大幅回升，從中國...

競爭對手湧現 DeepSeek沒落？ 使用率比腰斬還慘

人工智慧（AI）大模型整合應用平台Poe近日公布2025年AI春季模型使用趨勢報告顯示，面對競爭對手相繼湧現，今年初紅極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。