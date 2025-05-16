雷軍預告十年階段性成果！小米自研手機晶片「玄戒O1」月底發布

跨足電動車製造的大陸3C巨頭小米，3月底因一起在安徽的SU7撞護欄火燒車事故造成3死，引發安全質疑。陸媒指，15日晚間，小米集團董事長雷軍向員工發表演講，表示此事「打擊如此之大」，也強調沒有了「新手保護期」，已不只是汽車行業的新人，小米今天的規模、影響力、社會關注度都到了非常高的地方，需要承擔起大公司、行業領導者的責任。

雷軍也在演講中提及，小米自主研發的手機SoC晶片 「玄戒O1」 預計月底發布，稱這是小米「造芯」10年階段性的成果，也是小米突破硬核科技的新起點。

界面新聞報導，雷軍提到3月底的一場交通事故給小米帶來了巨大影響，「我們受到了狂風暴雨般的質疑、批評和指責，我和同事們一樣，一下子都懵了。但是誰也沒有想到，這一場事故的影響如此之大，對我們小米的打擊也如此之大。」

演講中他表示，「我們SU7在上市的1年多的時間裡面，我覺得質量一直是我們引以為傲的東西，我們在參與的所有的權威機構的評測都拿到了最高分。但萬萬沒有想到，這場交通事故讓我們意識到，公眾對我們的期待和要求遠超了想像。」

他指這場事故讓小米意識到公眾對其高期待、嚴要求，標誌小米不再只是行業新人，需要承擔起大公司、行業領導者的責任。他也回顧4年前小米決定造車時，自己就對汽車安全問題格外擔憂。然而事故發生讓他們認識到，公眾的期待遠超想像，小米必須在汽車安全領域做到行業領先，甚至成為最安全的車，而不僅僅是合規或達到行業平均水平。

演講中他也提及，5年前小米明確承諾「5年的研發投入要超過1,000億（人民幣）」，要加大核心技術的研發，「到現在我們大約投了1,050億，今年1年的投入預計就會超過300個億。」

雷軍也稱，今年是小米的15周年，他透露原計劃有很多慶典、總結、規劃活動，但大部分都取消了。他認為還是要認真總結過去5年的得與失。